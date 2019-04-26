Майские праздники в Омске 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Омичей уже совсем скоро ждут длинные майские выходные. На следующей неделе у горожан будет 5 выходных дней – с 1 по 5 мая. Потом три рабочих дня и еще 4 выходных – с 9 по 12 мая. На такие длинные выходные для омичей в мэрии подготовили программу праздничных мероприятий на майские праздники в Омске 2019.

Всего в списке около 120 мероприятий, они пройдут в разных округах города. Самыми насыщенными днями традиционно станут 1 и 9 мая. «Комсомолка» публикует самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии.

1 мая, 10:00, Соборная площадь

Митинг-концерт, посвященный празднику Весны и Труда

Для омичей организуют концерт с участием приглашенных артистов Светланы Светиковой и Эдуарда Шульжевского.

1 мая, 12:00, Парк имени 30-летия ВЛКСМ

Праздник-ретроспектива «Мир! Труд! Первомай!»

Советское кино на большом экране, тематические фотозоны, выставка ретромобилей, производственная гимнастика и другие активности, переносящие во времена СССР. Программа завершится огненным шоу.

2 мая, 11:00, Площадь у памятника труженикам тыла

Торжественное мероприятие «Майский вальс»

Омичам предлагают станцевать вальс с ветеранами. Именно в этот день в 1945 году, советские войска разгром Берлинской группы немецких войск и полностью овладели столицей Германии. После солдатов встречали таким «Майским вальсом», который танцевали на улицах городов СССР. Мероприятие завершает эстафету «Знамя Победы», которую школы и вузы города передавали друг другу.

4 мая, 11:00, Парк имени 30-летия ВЛКСМ

Велопробег

Омичам предлагают поучаствовать в велопробеге по памятным местам города.

6–8 мая, 11:00, 14:00, Дворец искусств имени А.М. Малунцева

Театрализованные уроки памяти «Пепел войны»

В основе сюжета — истории людей, прошедших войну: несколько рассказов, которые повествуют о событиях страшного пути советского народа к Великой Победе. Вход по билетам стоимостью 100 рублей.

7 мая, 11:00, Мемориал на территории Омского автобронетанкового инженерного института

Театрализованное представление «В лесу прифронтовом»

Творческая программа у мемориала, интерактивная пешеходная зона «Аллея Славы», концертная программа «Мы подвиг ваш как знамя сохраним!».

8 мая, 16:00, Площадь у музыкального театра

Городской молодежный фестиваль «Дело чести»

Омичам покажут лучшие выступления юных конкурсантов, посвященным Дню Победы.

9 мая, 11:00–19:00, Парк Победы

Праздничная театрализованная программа «У войны не женское лицо»

Работа трех сценических пространств, реконструкция эпизодов исторических событий, выставка военной техники, показательные выступления парашютистов (15:00), финал городского конкурса строя и песни (16:00).

9 мая, 11:00, место сбора - ул. Красный Путь, 107

Пробег ретромобилей

Места стоянок: железнодорожный вокзал (12:00), мотодром ДОСААФ (13:00), Омская крепость (16:00–19:00).

9 мая, 12:00 Соборная площадь

Торжественное построение войск Омского гарнизона

Показательные выступления военнослужащих Омского гарнизона, парад военной техники, чествование ветеранов войны и тружеников тыла.

9 мая, 14:00, Иртышская набережная в районе бульвара Победы

Митинг-концерт Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»

Участвуют ведущие творческие коллективы и исполнители Омской области.

9 мая, 16:00–22:00, Омская крепость

Праздничная театрализованная программа

Программа завершится массовым исполнением песен Победы под залпы фейерверка.

9 мая, 22:00

Праздничный фейерверк

Места для просмотра фейерверка: Иртышская набережная у гостиницы «Омск», Омская крепость, Советский парк