«Прилепишь на машину наклейку, я тебе голову разобью»: в Омске водитель с баллончиком напал на активистов «СтопХама»
В Омске активисты движения «СтопХам» провели очередной рейд. Напомним, они клеят липкие наклейки с надписью «Мне плевать на всех, я паркуюсь, где хочу» на те машины, которые припарковались не по правилам. Автовладельцам потом приходится попотеть, чтобы убрать наклейки с лобового стекла. Если активисты застают водителей в машине, то они просят убрать автомобиль в другое место - туда, где парковка разрешена.
Активисты «СтопХама» не раз попадали в неприятные ситуации и сталкивались с агрессией водителей – никому не хочется чистить машину от наклейки, которая закрывает половину лобового стекло.
На очередной акции в Омске активисты прошлись по центру города в поисках машин, которые стоят там, где это запрещено. Наклеив несколько наклеек у Главпочтампта, они подошли к машине, припаркованной у Торгового центра. В нескольких метрах от машины имеется большая парковка, на которой много свободных мест, но водитель «Форда» почему-то решил поставить свою машину рядом со входом прямо под запрещающим знаком. Когда активисты с камерой подошли к машине и достали наклейку, водитель опустил стекло, начав конфликт.
- Если ты наклеишь на мою машину наклейку, я тебе битой голову разобью. А потом камеру разобью, - сказал автовладелец.
Однако активистов это не остановило, они попытались объяснить водителю, что он стоит не по правилам и попросили его отъехать на парковку. Но молодой человек и не думал отъезжать, он продолжил угрозы в адрес активных омичей.
- Я применю самооборону, да, я буду защищать свою машину, - заявил омич.
Активисты попытались все же наклеить на машину свою наклейку, но водитель вышел из машины и обратил свои угрозы в действия. Он ударил по камере и не дал омичам приклеить наклейку.
- Вы бы лучше работали, вместо того, чтобы ерундой заниматься, - посетовал автовладелец.
После этого он направился к своей машине, достал оттуда газовый баллончик и распылил его в активистов. Затем молодой омич поспешил уехать. Активисты же планировали обратиться в полицию.
СтопХам Омск .Рейд проходил 17.04.2019 по улице Тарской, Фрунзе. По поводу сотрудничества: https://goo.gl/2z2KDe --------------------------------------------------------------------------------------------------- Yandex.Money: 4100 1888 7873 606 Карта VISA: 5469 4500 1039 5309 Webmoney rub: R183525350331 Webmoney USD: Z202935341967 Анонимная помощь проекту: Биткоин (BTC): 1K7hjvYtZaWnTYNERb4fstZx9F22z8rUih Зикэш(ZEC): t1NBRNDrV72HM1sbF3QsbRcJss6pn1g1pNn Эфир (ETH): 0xf69c5af87e48918599a94e259c28c715fa5d7614 Монеро(XMR): 4JUdGzvrMFDWrUUwY3toJATSeNwjn54LkCnKBPRzDuhzi5vSepHfUckJNxRL2gjkNrSqtCoRUrEDAgRwsQvVCjZbRy23PQLachNC7TDvKx ================================================== VK: https://vk.com/stopxam55 Instagram: https://www.instagram.com/stopxam/ Telegram: http://t.me/stopxam ====================================================== Всем спасибо за поддержку! #stopadouchebag #стопхам #омск
ИСТОЧНИК KP.RU