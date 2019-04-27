Хоккеисты «Авангарда» встретились с болельщиками в Омске

В Омске накануне прошла встреча болельщиков «Авангарда» с хоккеистами любимой команды. Впервые за долгое время омичи смогли увидеть «вживую» хоккеистов, поблагодарить их за интересный сезон, поприветствовать и взять автографы.

Закрытие сезона состоялось вчера вечером в Омске на площади у «Континента». Несмотря на резкое похолодание, в Омске было всего около 2 градусов тепла, встретиться с любимыми хоккеистами пришло больше 5 тысяч болельщиков. Начало встречи было намечено на 19.00, однако фанатам пришлось ждать еще час до появления ястребов на сцене - команду задержали журналисты.

Однако замерзшие болельщики буквально взорвались после после появления на сцене голоса «Авангарда» Надежды Демичевой. Она произнесла традиционную фразу: «Мы рады приветствовать вас…». После этого на сцене появились игроки, тренеры и другие сотрудники команды. Болельщики тепло встретили всех бурными овациями. Пока ястребы поднималичь на сцену они успели раздать автографы тем фанатам, которые стояли у забора.

Встреча с болельщикамиФото: пресс-служба правительства Омской области

Перед фанатами выступил главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, который сказал несколько слов на русском.

- Я чуть-чуть говорю по-русски, - сказал он с явным акцентом, а болельщики его поддержали криками и аплодисментами.

Хартли признался, что счастлив вернуться в Омск и выразил слова благодарности всем фанатам. После него выступил президент ХК «Авангард» Максим Сушинский. Он еще раз заверил, что вскоре команда вернется домой. К слову, накануне как раз объявили, что в Омске построят новый стадион взамен аварийной «Арены-Омск».

Встреча с болельщикамиФото: пресс-служба правительства Омской области

После хоккеистам еще раз вручили серебряные медали чемпионата КХЛ и чемпионата России. В завершении встречи хоккеисты спустились со сцены в толпу болельщиков, чтобы раздать автографы и сфотографироваться со своими фанатами. Церемония завершилась обещанным концертом группы «Уматурман».

- Ждем вас уже домой насовсем! Вы сделали этот день! Впечатлений море! - написали фанаты в соцсетях уже после встречи.