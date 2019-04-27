В страшном ДТП под Омском погибли 4 человека

Жуткая авария случилась сегодня ночью под Омском. Все произошло на улице Красноярский тракт, в районе завода «Пластмасс» на окраине города. Известно, что по трассе навстречу друг другу ехали две машины - «Рено» и «Мицубиси». Обе машины были переполнены, в пятничный вечер омичи возвращались домой, кто-то ехал к родственникам в гости за город.

Внезапно кто-то из водителей машины выехал на встречку. Машины столкнулись практически лоб в лоб. Одна из машин от сильного удара вылетела на обочину, в кусты, вторая осталась на дороге. Красноярский тракт - хорошая дорога, на которой водители обычно едут на большой скорости. По всей видимости, так было и в этот раз, обе машины разбиты настолько, что превратились в груду металлолома.

Машина вылетела на обочинуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На место аварии проезжающие мимо омичи вызвали скорую и спасателей - из искореженных автомобилей достать людей самостоятельно очевидцы не могли. Когда спасатели стали извлекать пострадавших из автомобилей, стало понятно, что без жертв не обошлось. В страшной аварии 4 человека погибли на месте происшествия, они получили несовместимые с жизнью травмы.

- Еще 4 человека, в том числе 1 ребенок доставлены в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

4 человека в аварии погиблиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Известно, что выжившие в аварии омичи получили различные травмы, сейчас за из жизнь борются медики. В полиции пока не уточняют, что стало причиной аварии, возможно кто-то из водителей заснул за рулем или был пьян. В социальных сетях омичи во всем винят отсутствие освещения на Красноярском тракте, аварии там происходят регулярно.