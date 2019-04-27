2019-04-27T07:09:14+03:00
Происшествия

В страшном ДТП под Омском погибли 4 человека

Еще 4 увезли в больницу с травмами [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Одна из разбитых машинОдна из разбитых машинФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Жуткая авария случилась сегодня ночью под Омском. Все произошло на улице Красноярский тракт, в районе завода «Пластмасс» на окраине города. Известно, что по трассе навстречу друг другу ехали две машины - «Рено» и «Мицубиси». Обе машины были переполнены, в пятничный вечер омичи возвращались домой, кто-то ехал к родственникам в гости за город.

Внезапно кто-то из водителей машины выехал на встречку. Машины столкнулись практически лоб в лоб. Одна из машин от сильного удара вылетела на обочину, в кусты, вторая осталась на дороге. Красноярский тракт - хорошая дорога, на которой водители обычно едут на большой скорости. По всей видимости, так было и в этот раз, обе машины разбиты настолько, что превратились в груду металлолома.

Машина вылетела на обочину Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машина вылетела на обочинуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На место аварии проезжающие мимо омичи вызвали скорую и спасателей - из искореженных автомобилей достать людей самостоятельно очевидцы не могли. Когда спасатели стали извлекать пострадавших из автомобилей, стало понятно, что без жертв не обошлось. В страшной аварии 4 человека погибли на месте происшествия, они получили несовместимые с жизнью травмы.

- Еще 4 человека, в том числе 1 ребенок доставлены в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

4 человека в аварии погибли Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

4 человека в аварии погиблиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Известно, что выжившие в аварии омичи получили различные травмы, сейчас за из жизнь борются медики. В полиции пока не уточняют, что стало причиной аварии, возможно кто-то из водителей заснул за рулем или был пьян. В социальных сетях омичи во всем винят отсутствие освещения на Красноярском тракте, аварии там происходят регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Программа «Мир без слёз» в Омске: Областная детская клиническая больница получила 3 миллиона рублей на новое оборудование
«Прощай и скажи спасибо учительнице»: В Омске нашелся пропавший школьник, оставивший родителям странную записку
Омичам, из-за паводка отрезанным от земли, привезли муку и газ в баллонах
В Омске из-за велогонки 1 и 8 мая перекроют центр
Абоненты Tele2 в Омске выбирают фантастику
В Омске водитель на «Лексусе» сбил мотоциклиста
В Омске на 21-й Амурской изменят схему движения
В Омске мать с сыном, устроившие смертельные пытки пенсионерке, получили 34 года тюрьмы
Омские подростки устроили фотосессию с ножом на крыше недостроенной высотки
Дорогие друзья! Готовимся к Первомаю
В Омске для дачников изменили расписание 2 электрички
Пропавшую омскую школьницу нашли в торговом центре
Хакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломки
В Омске пожилого инвалида избили до смерти кочергой и убили его кошку