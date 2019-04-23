2019-04-23T11:02:36+03:00
Общество

Стало известно расписание дачных автобусов в Омске 2019

Не все дачные автобусы 2019 будут выходить в рейсы каждый день
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Расписание дачных автобусов в Омске 2019Расписание дачных автобусов в Омске 2019Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 1 мая в Омске начнут курсировать дачные автобусы, на которых владельцы садовых участков смогут добраться до своих дач. Расписание дачных автобусов в Омске 2019 в этом году появилось накануне майских выходных, как раз, когда садоводы будут активно заниматься своими огородами. «Комсомолка» публикует расписание автобусов, которое будет действовать в течение всего дачного сезона – с мая по сентябрь.

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Отметим, что с 1 мая по 19 мая и с 2 сентября по 1 октября автобусы будут ходить реже, а в период с 20 мая по 1 сентября они будут ездить чаще. Так, автобус 90 с 20 мая будет ходить еще по четвергам, 111 – пятницам, 112 – четвергам, 122 –вторникам, 131 – четвергам, 139 – четвергам, 140 – пятницам, 141 – четвергам, 145 – пятницам, 156 – вторникам, 158 – пятницам, 160 и 161 – вторникам, 162 – пятницам, 165 – вторникам, 171, 172, 173, 174 – четвергам, 177 – пятницам, 178 – четвергам, 193 – четвергам. У некоторых маршрутов летом график немного изменится. 144 – будет ходить по четвергам, пятницам и выходным, 185, 190, 191 – по вторникам, четвергам и выходным.

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Расписание автобусов

Также все автобусы помимо выходных дней будут ходить и в праздничные дни по расписанию выходных дней.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Вопросы, касающиеся расписания садовых маршрутов, можно задать по телефонам: 37-87-98, 67-10-38 или 66-58-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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