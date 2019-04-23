2019-04-23T12:27:24+03:00
Общество

Почти все деревья, высаженные при благоустройстве сквера Героев-авиаторов в Омске, погибли

На других отремонтированных в прошлом году площадках также многое разрушается
Анна МИКУЛА
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Фото: onf.ruФото: onf.ru
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Не слишком оптимистичными получились результаты проверки омских общественных пространств, которые реконструировали в прошлом году. Напомним, омичи выбрали пять участков, в том числе сквер Героев-авиаторов и проспект Культуры.

Там после зимы выявили многочисленные недочеты. На первом участке планировали проводить работы в два этапа. Но теперь вместо того, чтобы завершать благоустройство, в этом году будут сначала исправлять недочеты.

Выяснилось, что в сквере Героев-авиаторов засохли почти все сосны, высаженные вместо срубленных деревьев. А качели на детской площадке просто бросили на песок, никак не закрепив. Играть там для малышей может быть просто опасно.

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

На проспекте Культуры некачественно уложена тротуарная плитка, насыпные дорожки загрязнены. На пешеходных дорожках не заделаны места контрольной выемки части асфальтового покрытия. Установленное освещение на солнечных батареях не защищено от проникновения влаги, сообщает пресс-служба ОНФ, проводившего проверку.

В Советском округе на улице XX Партсъезда, 50, 50А, 50б, 52А по инициативе жителей отремонтировали проезжую часть, пешеходные дорожки и построили стоянку на 48 машин. Но из-за того, что коммунальщики не следили за этими участками, они завалены грязью и затоплены.

- Контроль за ходом выполнения и итогами реализации программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляет департамент городского хозяйства администрации города Омска, - сообщил член регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в регионе Аркадий Лунев. - Мы предложили мэру обратить внимание на указанные проблемы и проработать вопрос об устранении подрядчиками нарушений в рамках гарантийных обязательств, а также организации должного ухода за отремонтированными территориями.

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Также же разрушения обнаружили и на злополучном бульваре Мартынова, который в прошлом году открывали дважды, но так и не довели до ума. Местные жители выкладывают фото поломавшейся и провалившейся плитки на этом участке.

Проверяющие направили обращение мэру с просьбой обязать подрядчиков переделать работу качественно.

Кроме того, многочисленные недочеты обнаружили и во всех 75 дворах, отремонтированных в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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