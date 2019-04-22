Омским подросткам, избившим пенсионера, грозит до 7 лет колонии

Напомним, эта некрасивая история произошла на окраине Омска в районе улицы 2-ой Путевой. 77-летний местный житель, что-то делавший в своем гараже сделал замечание не в меру разрезвившимся подросткам. В ответ пьяные школьники начали закидывать пожилого человека камнями, оскорблять и пытались пнуть. Все происходящее отморозки снимали на видео. Разбежались только, когда дедушка взял в руки топор. Впрочем, пенсионер оказался миролюбивым. Несмотря на полученные травмы, он не стал писать заявление в полицию, чтобы не портить нападавшим дальнейшую жизнь.

Впрочем, как выяснилось, это не единственный «подвиг» малолетних хулиганов. Как выяснилось, они регулярно избивали детей младше себя. Один из таких роликов увидели родители пострадавшего ребенка. Они и обратились к правоохранителям. Дело передали в Следственный комитет. После проверки там возбудили уголовное дело. Поскольку некоторым из нападавших уже исполнилось 14 лет, им светит вполне реальное наказание.

- В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, выяснить условия жизни и воспитания подростков, а также состояние профилактической работы с подростками, дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов, обязанных предотвращать совершение несовершеннолетними правонарушений, сообщает пресс-служба областного СУСК. - Расследование продолжается. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.

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Видео, на котором группа подростков из Омска закидывает пенсионера камнями и пинает его, уже успело облететь всю страну. Подростки подошли к пенсионеру, ремонтировавшему что-то в гараже, и принялись оскорблять его. Некоторые из школьников начали кидать в него камни, один из них и вовсе пустил в ход ноги и попытался пнуть пожилого мужчину. Весь процесс они снимали на видео, сопровождая язвительными комментариями. (Далее...)