«Мертворожденный проект - нам это невыгодно»: Частный перевозчик - о ночных автобусах в Омске

Не успели сибиряки смириться с тем, что ночных автобусов в Омске не будет, как им вновь подарили надежду. Ранее, напомним, директор департамента транспорта Александр Вялков заявлял: экономически это невыгодно. Пассажиропоток в городе очень низкий, и муниципальный перевозчик столкнется с убыткам. Средств компенсировать их из бюджета – нет.

И вот в мэрии вновь вернулись к этому вопросу. Теперь власти неожиданно решили узнать мнение самих жителей. На сайте муниципальной газеты «Вечерний Омск» горожан спрашивают, в каких направлениях ночные автобусы особенно остро нужны. И сколько люди готовы платить за поездку в них – 30, 50 или же 100 рублей. Чиновники подчеркивают: речь о том, что пассажиров будут возить ночью за 25 рублей, даже не идет. Билет обойдется явно дороже.

- Чтобы просчитать цену вопроса, мы решили узнать мнение пассажиров: куда им нужны автобусы поздно вечером, сколько это машин и сколько люди готовы платить. К нам обращались омичи и прямо говорили: мы готовы платить и по 50 рублей за поездку ночью, если будем уверены, что в 12 часов ночи на остановку точно подойдет нужный маршрут, - ответили нам в департаменте.

По большому счету вариантов запуска ночных автобусов два: либо ставить на маршруты муниципальные автобусы и искать в бюджеты дополнительные средства на покрытие убытков. А в мэрии предполагают: суммы будут серьезными. Либо отдавать обслуживание пассажиров ночью на откуп частным перевозчиком.

- Делать так же тариф не регулируемым, и пусть сам частник решает, за сколько возить омичей. Тут уже чистая экономика, - добавил «Комсомолке» чиновник, пожелавший не называть его.

Впрочем, ночных автобусов сибирякам, похоже, не видать. Сами предприниматели говорят: им это совсем неинтересно и невыгодно.

- Это утопия! Мертворожденный проект, нам это не нужно, – отверг идею один из крупнейших в Омске частных перевозчиков, гендиректор ООО «Безопасный город» Иван Меняйлов. – Если проезд будет по 50 рублей, не проще ли людям доехать на такси? Люди уже сейчас по 2-3 человека спокойно передвигаются вскладчину на такси. Частник не пойдет на это. На ночных автобусах не заработаешь – после 22 часов в городе нет столько пассажиров. Зачем мне возить 5 человек даже за 50 рублей? За ночную смену водителю нужно платить больше. Так что нам это невыгодно. Без компенсаций из бюджета ночных автобусов не будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пассажиры жалуются на непонятные списания денег с карт

Социальные сети в последние дни буквально завалены жалобами омичей. У всех примерно одна и та же проблема. Пассажиры оплачивают поездку в автобусе, а через полтора-два часа им приходит 2-3 смс-ки о списании 25 рублей с их банковской карты. Люди, понятное дело, считают, что с них списали лишние деньги и начинают возмущаться.

- Ехала на автобусе №110, оплатила проезд банковской картой в 9.00. В итоге стали списываться деньги еще трижды после этого, хотя я в это время никуда не ездила, а была на работе. Что делать? – пожаловалась одна из сибирячек.

В департаменте транспорта в курсе этих случаев. Там нам объяснили, в чем же все-таки дело.

- Лишних денег с пассажиров никто не списывал. Просто часто смс о списании приходит со значительным опозданием. У нас даже как-то сообщения приходили только через сутки. Человек проехал несколько раз и уже забыл об этих поездках, а на следующий день ему приходит сразу 2-3 смс-ки, - рассказали «Комсомолке» в департаменте транспорта. – Или бывает на карте недостаточно средств, а билет все равно пробивается через терминал. Но за поездку-то человек не заплатил, смс-ка не приходит. Потом у пассажира появились деньги на карте, их списали, но люди уже не помнят, что пару дней назад они проехали. Снова идут крики, что сняли лишнее. Мы, кстати, сейчас разбираемся с программистами, почему при нехватке средств на пластике, поездка все равно пробивается.