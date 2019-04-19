2019-04-19T10:58:25+03:00
Общество

Самым богатым депутатом Заксобрания Омской области стал Валерий Кокорин

За прошлый год он заработал почти 100 млн
Анна МИКУЛА
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Фото: valerijkokorin.ruФото: valerijkokorin.ru
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У КОКОРИНА НЕТ ЛИЧНОГО АВТО

Вслед за депутатами Госдумы и сенаторами о своих доходах отчитались и региональные парламентарии. Больше всех среди коллег по Законодательному собранию заработал Валерий Кокорин. Гендиректор компании «АСК» задекларировал 96,9 млн рублей.

Кроме того, у самого богатого омского депутата в собственности 16 земельных участков, 3 жилых дома (в том числе один строящийся), 2/3 доли в квартире, здание, помещение и автоприцеп. Собственного автомобиля у Кокорина нет.

Кстати, в 2017 году в списке депутатов-олигархов Кокорин был только на третьем месте. Возглавлял рейтинг тогда Сергей Калинин, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве с доставкой газа для омичей. А вот у Кокорина за год дела только пошли в гору. Он заработал на 15 млн больше по сравнению с 2017-м

У ПАВЛОВА 16 КВАРТИР

На втором месте в списке самых состоятельных депутатов Заксобрания – глава «Омских кабельных сетей» Дмитрий Павлов. За 2018 год он заработал 79,6 млн рублей (годом ранее Павлов декларировал 154,5 млн рублей). В его собственности имеются: 4 земельных участка (по половине доли в каждом), 16 квартир, более 50 помещений в разных долях, здания, канализационные сети, водозаборные сооружения и другое. Кроме того, предприниматель владеет BMW 750LI XDRIVE, Renault Duster, автоприцеп, транспортер ГАЗ 3409 «БОБР».

ПОЧТИ ВСЕ ИМУЩЕСТВО АНТРОПЕНКО ЗАПИСАНО НА ЖЕНУ

На третьем месте по размеру доходов – депутат Игорь Антропенко. Директор по стратегическому развитию компании «Основа Холдинг» за 2018 год он заработал 46,9 млн рублей. Из недвижимости ему принадлежит только жилой дом. Автомобили Porsche Cayenne Turbo и Audi Quattro R8, а также земельный участок, жилой дом, 2 квартиры и машино-место записаны на супругу.

Отметим, что все эти доходы – исключительно от предпринимательской деятельности. Кокорин, Павлов и Антропенко работают в Заксобрании на непостоянной основе и зарплату за это не получают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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