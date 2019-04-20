2019-04-20T19:51:18+03:00
Общество

Омские карапузы побили все рекорды

В 16-й раз на стадионе «Красная звезда», который стал постоянной площадкой для юных спортсменов, прошел самый веселый чемпионат - «Карапузы, на старт!2019»
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Многие юные спортсмены дома долго тренировались, чтобы проползти эти несколько метров. ФОТО: Наталья ПономареваМногие юные спортсмены дома долго тренировались, чтобы проползти эти несколько метров. ФОТО: Наталья Пономарева
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Этот семейный праздник с нетерпением ждут не сколько юные спортсмены, сколько их родители. И с каждым разом количество желающих показать насколько их малыш шустрый и проворный - только растет. В этом году на регистрацию поступило более тысячи заявок и стартовые номера разошлись буквально за несколько минут. Именно поэтому организаторы праздника «Комсомольская правда» и журнал «Теленеделя» в Омске зарегистрировали рекордное количество детей - 400 человек!

По условиям соревнований участников разделили на три категории: от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 2-х, от 2-х до 3-х, и судьи, вооружившись секундомерами, выбирали самого шустрого малыша. Условие было только одно: преодолеть мягкую 6-метровую дистанцию.

Справится с заданием малышам помогали родители. Подбадривали криками, шумели погремушками, в ход шла даже «тяжелая артиллерия»: заставки любимых мультиков на гаджетах, игрушки, сладости. Юные омичи, завидев любимый предмет, на четвереньках торопились к финишу. А побороться было за что: партнеры мероприятия (мебельный салон «Алладин», круглосуточная стоматология «Полидент», «Евразия моторс», массажный салон «US - Медика» и многие другие партнеры праздника), подготовили щедрые призы. Победители унесли с собой памятные подарки, медали и кубки.

Некоторые даже приготовили для соревнований специальные костюмы. ФОТО: Наталья Пономарева

Некоторые даже приготовили для соревнований специальные костюмы. ФОТО: Наталья Пономарева

Ни один участник не остался без внимания. Для карапузов в этом году подготовили более сорока различных номинаций. Самые улыбчивые, самые модные, даже самые медлительные- все были отмечены судьями и получили свои призы. Да и гости, которые пришли поддержать спортивный дух карапузов, тоже не скучали: для них были открыты интерактивные зоны, игры, различные дегустации и другие интересные развлечения.

Даже те, кто не смог победить, много смеялись и улыбались. А значит главная цель праздника была достигнута. ФОТО: Наталья Пономарева

Даже те, кто не смог победить, много смеялись и улыбались. А значит главная цель праздника была достигнута. ФОТО: Наталья Пономарева

- «Карапузы, на старт!» – это не просто спортивное мероприятие, здесь царит настоящая атмосфера счастья, радости, добра, - делится эмоциями мама победителя в номинации «от 2 до 3-х лет» Юлия Мильчакова. – Ребята общаются, кто-то даже заводит знакомства и уже с таких малых лет точно знают, что спорт- это здорово!

Победителями 16-го чемпионата по ползанию детей на скорость до трёх лет «Карапузы, на старт! 2019» стали:

Категория от 6 месяцев до 1 года:

Софья Агешина

Анастасия Волынкина

Кирилл Артёмов

Категория от 1 года до 2 лет:

АресенХамзин

Екатерина Гребенникова

Алиса Аристова

Категория от 2 до 3 лет:

Константин Мильчаков

Даниил Белугин

Мирон Данилов

ИСТОЧНИК KP.RU

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