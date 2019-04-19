Омской ученице, снявшей на видео избиение дедушки, устроили травлю в школе

Вероятно, общение исключительно с позиции силы и нападения - единственный доступный язык для многих учеников школы № 71 на окраине Омска.

Напомним, на днях учебное заведение «прославилось» роликом, записанным одной из учениц. Девочка сняла на видео, как ее одноклассники избивают пожилого мужчину. За сделанное им замечание подростки начали оскорблять дедушку, пинали его и закидывали камнями.

После того, как запись попала в интернет и вызвала шквал возмущения, один из участников этой отвратительной истории записал новое видео - уже с извинениями избитому им человеку. Вот только это больше похоже на театральную постановку, чем на искреннее раскаяние. Да и вряд ли 77-летний пенсионер увидит запись в соцсети «ВКонтакте».

Тем временем, проверкой инцидента уже занялся региональный Следственный комитет, а боец Александр Шлеменко пригласил хулиганов к себе на разговор.

Решили «побеседовать» с одной из участниц скандала и старшеклассники из 71-й школы. Правда, напали именно на девочку, а не на ее приятелей-хулиганов. И «прессовали» толпой. При этом «воспитательная» беседа происходила исключительно на матах и с оскорблениями. Позже и это видео, на котором испуганная провинившаяся, чуть не плача, закрывает лицо и отворачивается от хватающих ее за руки парней, выложили в соцсети. По этическим соображениям мы можем опубликовать этот ролик только без звука.

Вопросом, чем «воспитатели» отличаются от этой ученицы и помогут ли они ей исправиться, вероятно, уже должно было бы заинтересоваться руководство школы. С атмосферой во вверенном им учебном заведении явно происходит что-то неправильное.

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