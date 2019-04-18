Из-за апрельского снегопада и гололеда на дорогах Омска за день произошло 117 аварий

Непогода накануне стала для омичей полной неожиданностью. Утром в городе пошел мокрый снег с дождем, который не прекращался весь день. К вечеру погода стала ухудшаться – подул холодный ветер, который принес с собой зимнее похолодание. Снег перестал таять на городских магистралях и тротуарах, разыгралась настоящая метель.

Омичи, не смотря на предупреждения синоптиков, не были готовы к такой погоде. Многие автомобилисты уже «переобулись» в летнюю резину, а горожан непогода застала в легких куртках и без шапок. Недавнее потепление до +19 резко сменилось похолоданием до -15 градусов. В областном ГИБДД поразили статистикой - произошло рекордное количество аварий, к счастью, в них никто серьезно не пострадал.

аварии на скользской дорогеФото: vk.com

- На дорогах города и области произошло 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы. Госавтоинспекторами составлено 697 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в полиции.

Отметим, что количество аварий возросло примерно в три раза. Днем ранее на дорогах города зарегистрировали всего лишь 35 ДТП. Это подтверждают и социальные сети, они буквально завалены снимками с места происшествий. Скорее всего, столько аварий произошло из-за того, что многие автомобилисты поспешили сменить зимние шины на летние - машины на скользкой дороге становятся неуправляемыми..

Пробки в вечерние часы накануне достигли 10 баллов, в утренние часы немного не дотянули – всего 9 баллов. Чтобы хоть как-то уменьшить количество аварий на городские магистрали экстренно вышли все дорожные службы города, они обработали дороги песко-соляной смесью и организовали круглосуточное дежурство. На дороги высыпали 1306 тонн противогололедных материалов.

- Ситуацию о состоянии проезжей части дорог держим на контроле и просим омичей, успевших сменить зимние шины своих автомобилей на летние, быть предельно аккуратными, особенно в утренние и вечерние часы, - сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.

Авария на мостуФото: vk.com

Синоптики в скором времени обещают улучшение погоды, потепление в Омск придет уже 19 апреля. Днем ожидается +3..+8 градусов без осадков, 20 апреля потеплеет уже до +4..+9 градусов. По-настоящему теплой погоды омичам стоит ждать только к середине следующей рабочей недели.