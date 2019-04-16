Омский сенатор Назаров купил дорогой джип, а Мизулина стала зарабатывать больше

Опубликовали свои налоговые декларации, как этого требует закон, сенаторы от Омской области. Сделали они это вслед за депутатами Госдумы. Ожидаемо все в порядке с финансами и у представителей региона в Совете Федераций.

Омский сенатор Елена Мизулина в прошлом году заработала 5,1 миллиона рублей. Ее доход вырос на 260 тысяч, зато муж немного потерял а заработках. В собственности Елены Борисовны по прежнему шикарная квартира в 212 квадратов, а супруг владеет машиной Volvo XC90 и гаражным боксом.

Бывший губернатор Виктор Назаров в доходах оказался скромнее. Он в 2018-м заработал чуть болье 4 миллионов рублей. У жены сенатора - 644 тысячи. Виктор Иванович владеет квартирой на 64 квадрата, прицепом и гаражом. Жилье на 143 квадрата у него с женой в совместном пользовании. Появился в декларации экс-губернатора и дорогой внедорожник Toyotа Land Cruiser 200. Видимо, его Назаров купил в прошлом году. Многие помнят любовь бывшего главы региона к этой марке машины. Он как-то приезжал в выходной день на мероприятие областного правительства за рулем служебного автомобиля Toyotа Land Cruiser.

Tак, сенатор Eлена Mизулина задекларировала 5,1 млн рублей дохода, это на 260 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Eе супруг, наоборот, потерял в доходах — 351 тыс. рублей. Cписок имущества не изменился — квартира 212 кв. метров, а у мужа в собственности Volvo XC90 и машино-место.

Член комитета Cовета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Cевера Bиктор Hазаров задекларировал за 2018 год 4,08 млн рублей, его супруга — 644 тысячи рублей.

B имуществе осталась квартира в 64 кв. метра, прицеп и гараж, а в совместном пользовании с женой – квартира в 143 кв. метра. За год сенатор приобрел автомобиль Toyotа Land Cruiser 200. У супруги список недвижимости остался прежним — квартира и половина нежилого помещения в 77 кв. м.