2019-04-16T15:32:25+03:00
Происшествия

Участники омской банды националистов на троих получили 40 лет колонии

Один из членов группы наказания избежал
Анна МИКУЛА
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На фото слева - Никита Федоненко, справа - Александр Ланбин.На фото слева - Никита Федоненко, справа - Александр Ланбин.
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В 2017 году на тот момент 23-летний боец ММА Никита Федоненко сколотил банду, членов которой объединяла ненависть к людям неславянской внешности. Кстати, убеждений своих молодой человек особо не скрывал и с 15 лет размешал на своей странице в соцсетях оскорбительные посты по отношению к армянам и азиатам. Тем удивительнее, что парень без проблем поступил в академию МВД, а потом и в полицию. Правда, из вуза, а потом и из органов Федоненко выгнали.

Освободившееся время он посвятил «охоте» на людей. Скоро нашел и компанию - студента технического вуза Безбородова. Третьим стал мальчик из обеспеченной семьи Александр Ланбин. Его мама трудилась юристом в престижной компании, а сынок на ее деньги развлекался. Уже в то время отличался особой и бессмысленной жестокостью. Например, накурившись дури, зверски избил битой свою подругу и бросил истекать кровью. Но девушка выжила и дала показания. В тот раз Ланбина осудили на три года. И как раз в то время, когда шел этот процесс, раскрылась история с бандой Федоненко.

Как выяснилось, орудовали они около года - по ночам. Федоненко называл это «патрулировать» улицы. В такие рейды молодчики выходили, вооружившись кастетами, винтовкой и газовым баллончиком. Выбирали одинокую жертву, которую избивали до полусмерти. Но на убийство до времени не решались.

С группами армян не связывались, опасались расправы. И неслучайно. После одной из стычек, представители восточной диаспоры так избили Ланбина, что он оказался в больнице.

Тогда группа Никиты Федоненко решила действовать осторожнее - заманивать на живца. В банду привлекли 17-летнюю на тот момент Микуличеву, которая приторговывала своим телом. В задачу девушки входило договариваться с мужчинами о встрече по телефону. Правда, вместо знойной красотки потерпевших ждали парни с битами. После расправы над своими жертвами они, как правило, ограничивались грабежом. В общей сложности от них пострадали пять человек.

Потом банда решились на убийство. Первое у них не получилось - жертву пожалели и оставили в живых. Во второй раз они довели задуманное до конца.

У 32-летнего Ваги Залибекяна был собственный бизнес, семья. Но нелегкая понесла его на встречу с роковой красоткой из интернета. Федоненко с приятелями забили мужчину до смерти. И сами же проболтались о случившемся.

Они уже были под подозрением у правоохранителей - за ними какое-то время велась слежка, но явных доказательств не хватало. И вот убийцы сделали следователям неожиданный подарок - начали обсуждать происшедшее убийство по телефону:

- *** [нецензурное слово, обозначающее «убили»] чурку, нужно искать алиби, – говорит один участник группы другому.

В месте, где они договорились спрятать вещи, в которые были одеты во время убийства, их уже ждали оперативники.

В суде дело рассматривалось ровно год. И вот сегодня, 16 апреля, бандитам вынесен приговор - 40 лет колонии на троих.

ОФИЦИАЛЬНО

Представитель прокуратуры Омской области, гособвинитель Антон РЯБУХА:

- Суд назначил Федоненко 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Безбородову - 16 лет в колонии строгого режима, Ланбин из-за истечения срока по преступлению небольшой тяжести освобожден от уголовной ответственности, Микуличевой назначено наказание виде 6 лет в колонии общего режима.

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Целый год в городе орудовала настоящая банда нацистов, вооруженная винтовкой, битой, кастетами и баллончиком с газом. Лиц неславянской внешности они жестоко избивали. Погорели отморозки на том, что проговорились об убийстве в телефонном разговоре. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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