«Похудей сначала, чтобы здесь качаться»: Разъяренная «яжемать» с кулаками прогоняет с площадки чужих детей

Практически шекспировские страсти разгорелись накануне в одном из дворов Привокзального поселка Омска. Крики и маты разносились там в выходной день с раннего утра. Причиной раздора стала детская площадка.

Судя по всему, одной из местных жительниц не понравилось, что там обосновались «чужие» подростки. В то время, как они катались на качелях, местная ребятня помладше вынуждена была ждать своей очереди. Дети нажаловались родителям, а уже те пошли на войну с незваными гостями. Изгонять «варягов» со своей территории взялась одна из наиболее активных «яжематерей».

- Ты не из нашего двора, сначала похудей, чтобы тут кататься! Это не для твоей весовой категории, - рвет и мечет женщина.

Фото: vk.com/chp55

Далее на невнятное объяснение мальчика, который начал снимать происходящее на видео, агрессивная соседка пускает в ход кулаки. А в качестве тяжелой артиллерии сыплет отборным матом, не стесняясь ни чужих, ни своих детей. Именно поэтому по этическим соображениям мы не можем опубликовать запись на нашем сайте.

Кстати, некоторые комментаторы предполагают, что ролик начинается далеко не с самого начала и, возможно, подростки действительно спровоцировали женщину на такое недопустимое поведение.

- Мы уже поговорили с соседями, - рассказывает мама одного из пострадавших мальчиков Ирина Закутяева. - Все они подтвердили, что наши дети ничего противозаконного на площадке не делали, просто играли.

Сейчас в этом предстоит разбираться следователям. У троих подростков зафиксированы синяки и ушибы. Материалы дела находятся на проверке.