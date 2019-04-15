2019-04-15T10:37:48+03:00
Общество

Свои силы в написании «Тотального диктанта» проверили более 5 тысяч омичей

В нашем регионе акцию провели сразу на 60 площадках
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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В этом году столицей уже всемирного проекта «Тотальный диктант» стал Таллин. Там прошло авторское прочтение текста - размышления о «Мертвых душах» Николая Гоголя специально для акции написал Павел Басинский.

13 апреля в Омске это произведение под диктовку написали около 4 тысяч человек, еще около тысячи - в районах области. Из-за популярности мероприятия в нашем регионе организовали работу сразу на 58 площадках.

- Из года в год мы приятно удивляемся числу желающих написать «Тотальный диктант». Площадки заполнены, «диктаторы» исполнили свою задачу, пишущие сдали работу на проверку, - рассказала региональный координатор проекта, профессор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Татьяна Рогожникова. - Теперь черед проверяющих. По нашим подсчетам, около 4000 человек написали «Тотальный диктант» в Омске. Это внушительное число говорит, что грамотность и бережное отношение к родному языку являются безусловными ценностями для наших земляков.

Лидером среди открытых площадок стал ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, в котором диктант написали около 600 человек. По традиции «диктаторами» стали известные в городе люди - актеры, политики, журналисты.

В роли чтецов попробовали себя министр образования Омской области Татьяна Дернова, депутат Госдумы Олег Смолин, актеры Олег Теплоухов и Степан Дворянкин, журналисты Евгений Нифанов, Танзиля Бахтиярова и Юлия Ковыршина.

- Мы ориентируемся, чтобы ежегодно как можно больше молодежи, школьников, людей любого возраста привлекались в этот проект. Любовь к родному языку очень важна. Моя задача как диктующего ответственна: прочитать как можно понятнее, чтобы пишущим было комфортно, - поделился впечатлениями замгубернатора Михаил Каракоз, который впервые стал «диктатором».

На протяжении трех дней более 60 экспертов займутся проверкой работ. Итоги «Тотального диктанта» опубликуют после 17 апреля на сайте проекта.

Просмотреть работы и получить консультацию экспертов-филологов, а также сертификат участника будет возможно 25, 26 и 27 апреля. Награждение отличников пройдет 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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