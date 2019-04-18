Во время «Ночи музеев–2019» в Омске будут курсировать специальные автобусы-шаттлы

18 мая Омск присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев–2019».

В нашем городе она пройдет с 18.00 до 00.00 под девизом «От драмы до комедии». Такой акцент неслучаен – 2019-й объявлен в России Годом театра, и именно поэтому многие экспозиции и мероприятия будут посвящены театральному искусству.

В этот раз количество омских музеев-участников увеличилось до 17. Днем их откроют для бесплатного посещения, а вечером каждое учреждение подготовит специальную программу, которая будет длиться до полуночи.

Список музеев-участников:

1. Омский государственный историко-краеведческий музей

2. Генерал-губернаторский дворец

3. Омский музей Кондратия Белова

4. Государственный областной художественный музей «Либеров-центр»

5. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

6. Омский музей просвещения

7. Выставочный зал Омского музея просвещения в Воскресенском соборе

8. Городской музей «Искусство Омска»

9. Историко-культурный комплекс «Омская крепость»

10. Музейный комплекс воинской славы омичей

11. Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского

12. Центр изучения истории Гражданской войны

13. Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история»

14. Музей омских железнодорожников

15. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская»

16. Музей истории омского спорта (стадион «Красная звезда»)

17. Музей Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин».

– Чтобы гости успели посетить все экскурсии, выставки, мастер-классы и другие яркие события, Туристский информационный центр, как и в прошлом году, запускает автобусы-шаттлы, которые будут курсировать между 13 городскими музеями (номера с 1 по 13 в списке), – сообщает пресс-служба областного минкультуры. – В прошлом году автобусы пользовались огромной популярностью среди посетителей, поэтому ТИЦ решил запустить их и в этом году.

Сегодня, 18 апреля, в Туристском информационном центре стартует продажа билетов на шаттлы. Для гостей разработаны два типа билетов:

Единый во все музеи:

– позволяет быстро перемещаться от одного музея к другому;

– предоставляет скидку 100% на посещение всех музейных программ;

– включает экскурсионное сопровождение на пути к музею, а также путеводитель по музеям и программу мероприятий.

Цена: 400 рублей

Стандартный на шаттл:

– позволяет быстро перемещаться от одного музея к другому;

– предоставляет скидку 50% на посещение всех музейных программ;

– включает экскурсионное сопровождение на пути к музею, а также путеводитель по музеям и программу мероприятий.

Цена: 100 рублей

Кстати, есть возможность сэкономить еще больше. Омичи, которые 19 апреля посетят II Международный туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk-2019», смогут приобрести билеты по 50 рублей на стенде Туристского информационного центра.