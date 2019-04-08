Поклонника Бузовой из «Дома-2» Романа Гриценко избили в Омске

Омич Роман Гриценко, который принимал участие в телепроекте «Дом-2», прилетел в родной город, чтобы познакомить свою девушку Евгению с родными и близкими. Несколько дней назад в своем Instagram он писал о том, что знакомство прошло отлично. Он был очень рад тому, что на несколько дней вернулся на родину и публиковал фотографии со своими братьями и своей девушкой. После знакомства с родными Роман с Женей остались еще на несколько дней в Омске. Гриценко хотел показать девушке достопримечательности родного города. Однако во время их визита случилась неприятная ситуация.

Омич сегодня опубликовал фотографию с отекшим глазом и большим синяком. Это несколько шокировало его подписчиков, однако пока он не стал уточнять детали произошедшего. Он лишь сопроводил снимок большим текстом, в котором рассуждал о том, что жизнь иногда преподносит неприятные сюрпризы, которые нужно стойко принимать.

Фото: romangritsenko13

- Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь, - написал Гриценко.

Многочисленные поклонницы Романа предположили, что он попал в серьезную переделку в Омске. Возможно, Гриценко избили его неприятели. Однако о подробностях конфликта ничего не известно. Некоторые подписчики экс-участника «Дома-2» предположили, что такой синяк и вовсе могла сделать его девушка Женя, которая напала на Романа во время ссоры. Поклонникам Гриценко остается только догадываться, что же произошло на самом деле.

Роман Гриценко недавно в третий раз вернулся на проект «Дом-2». До этого он пытался ухаживать за ведущей шоу Ольгой Бузовой, он дарил ей цветы и подарки. Однако, она осталась к нему равнодушна. В последний раз он не продержался на проекте и недели, и покинул шоу. Роман вернулся к своей бывшей девушке Евгении, которую и повез в Омск знакомить с родней.