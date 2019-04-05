«Доченька, меня в больнице убьют»: Умершую от рака омичку 4 месяца лечили от бронхита и астмы

Трагическая история началась в ноябре 2018 года. Омичка Татьяна Капошко пожаловалась своим родным на боли в боку. Близкие заподозрили проблемы с сердцем, поэтому сразу вызвали скорую. Врачи госпитализировали 52-летнюю женщину в местную районную больницу с подозрением на левостороннюю пневмонию. Через 4 месяца сибирячка умерла от последней стадии рака. Ее семья уверена: их родной человек был бы жив, поставь врачи вовремя правильный диагноз. Дочь погибшей собирается добиться наказания для врачей за халатность.

НАХОДИЛИ ОТ АСТМЫ ДО БРОНХИТА

В Нововаршавской районной больнице, куда увезли Татьяну, врачи после долгого рассмотрения снимков подтвердили пневмонию. По словам дочери, ей кололи всего 1 укол в день. Лечение продлилось 11 дней, но на итоговых снимках изменений никаких не было. После этого врач отправила женщину в платную клинику города к пульмонологу, который только подтвердил пневмонию и назначил очень сильные антибиотики. От них женщине становилось только хуже: появилась сильная одышка и почечные колики.

- После окончания лечения мама пришла уже к другому терапевту в больнице. Он просто ее посмотрел и сказал, что у нее хронический бронхит. Лечение назначил на 7000 тысяч рублей, - рассказывает Екатерина, дочка женщины.

После всех манипуляций организму женщины стало еще хуже, появились почечные колики от антибиотиков. А Татьяна Капошко продолжала ходить по врачам. Очередной терапевт нашел новый диагноз - астму и снова выписал пациентке сильное лекарство. Надо ли говорить, что и оно не помогло. Направление в городскую больницу при этом Татьяне никто не дал, все пытались вылечить своими силами и без госпитализации. А в конце января Татьяне неожиданно стало плохо, когда она гостила у сына в Омске. Ее экстренно доставили в больницу имени Кабанова.

«ЕЙ МЕСЯЦ НЕ ДЕЛАЛИ НИКАКИХ ПРОЦЕДУР!»

- Там нас как будто по голове ударили – врач предположил II стадию рака, но сперва предложил пролечить возможную пневмонию. Мама отказалась и попросила выписать ее. А потом сама отправилась в онкодиспансер, - дрожащим голосом рассказывает Катя.

Там заведующий отделением Дмитрий Новицкий заверил Татьяну, что он не видит онкологии. Женщине рекомендовали собрать целый букет анализов для точного диагноза. Дочери Татьяны пришлось на это даже брать кредит в 100 тысяч рублей. Позже близкие Татьяны, которой с каждым днем становилось только хуже, добились госпитализации в онкодиспансер. Там женщине назначили дополнительные анализы, потому что консилиум врачей снова не нашел у нее рака.

- Ей месяц ничего там не делали! Весь февраль каждый день кормили обещаниями, что скоро поставят диагноз, что ждут анализов. Потом внезапно увезли ее на диагностическую операцию в начале марта. Ее делали наживую, понимаете, наживую! С минимальным обезболиванием отрезали ребро! – переходит на крик дочь женщины.

СЛУЧАЙНО УСЛЫШАЛА ОТ МЕДИКОВ, ЧТО ЕЙ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

Медики объяснили диагностическую операцию без наркоза тем, что женщина могла не перенести анестезию. При этом ранее ей в частной клинике делали колоноскопию с наркозом, которую она хорошо перенесла.

- Во время операции хирург упустил сосуд, и мама потеряла много крови. Ей должны были сделать переливание, но его она так и не дождалась. От мамы почти ничего не осталось, она уже не могла сама ходить и говорить, потеряла 15 кг. Каждый день жаловалась на дикие боли. Я приезжала, меняла белье, водила ее в туалет. В больнице никакого ухода она не получала, как и лечения, - замолкает Катя.

От сильных болей женщине кололи только слабые обезболивающие, которые совсем не помогали. Дочь ходила на прием к заведующему каждый день, но он только успокаивал девушку, что состояние не тяжелое, лечение, которое они вскоре назначат, должно помочь. Вот только обещанного лечения женщина так и не дождалась.

- Доченька, мне кажется, меня здесь убьют, - признавалась женщина со слезами на глазах, после того, как услышала случайно от врачей, что ей недолго осталось.

А потом в больнице и вовсе огорошили родных.

- Мы видим у вашей мамы рак IV степени, но мы не знаем чего именно, - признавались в онкодиспансере.

Мамы Кати не стало 9 марта. Женщина, мучившаяся последние 4 месяца, умерла от остановки сердца и так и не дождалась обещанного лечения. Его должны были назначить после исследования кусочка ребра, который врачи извлекли во время диагностической операции. По словам медиков, назначать химиотерапию при неподтвержденном диагнозе нельзя. До последнего врачи не видели метастазов в теле омички. Однако после ее смерти сказали, что они были. От вскрытия семья отказалась, они не хотели, чтобы близкого человека мучили и после смерти. И теперь дочь Татьяны Капошко намерена доказать вину медиков в смерти мамы.

ОФИЦИАЛЬНО

- Принято решение о проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении подведомственных Министерству Нововаршавской центральной районной больницы и Клинического онкологического диспансера, - ответили "Комсомолке" в омском Минздраве. - Результаты контрольного мероприятия в части соблюдения (несоблюдения), указанными медицинскими организациями порядков и стандартов оказания медицинской помощи данной пациентке в соответствии с регламентом будут подготовлены 28 апреля 2019 года.