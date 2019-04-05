2019-04-05T10:54:41+03:00
Общество

Омскую школьницу, изнасиловавшую свою подругу, будут судить

Из уголовного дела исчезла информация о бутылке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсетиФото: vk.com
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Чудовищная история произошла несколько месяцев назад, но о ней стало известно буквально недавно. Омские школьницы принуждали к насилию свою одноклассницу Марину, а весь процесс они снимали на видео. Перед этим они изрядно выпили, а также избили свою жертву. Видео они через некоторое время решили выложить в социальные сети. Но оттуда ролик попал напрямую к следователям, которые не поняли шуток школьниц. Они завели уголовное дело. Сейчас его расследование завершено, дело передали в суд.

Главной обвиняемой по уголовному делу стала 15-летняя Маша Вилкова (имя и фамилия изменены). Именно она руководила издевательствами. Кстати, в ходе следствия информация о том, что школьницы издевались над одноклассницей с помощью бутылки не подтвердилась. Вместе с Машей принуждали жертву к насилию школьницу еще две девочки – 13-летняя Наташа и 15-летняя Ира (имена изменены). Наташе еще нет 14-ти, поэтому ее всего лишь отправили в специальное учреждение для подростков. А Ира, по версии следователей, во всем не принимала активного участия, поэтому ее судить не будут.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, главная обвиняемая в насильственных действиях сексуального характера 15-летняя школьница в момент совершения преступления была пьяна. За преступление ей могло бы грозить 20 лет тюрьмы, именно столько предусматривает статья, по которой судят девочку. Однако учитывая ее юный возраст, школьнице могут дать максимально 10 лет колонии.

Сейчас задача полиции проверить семьи девочек. В органы опеки, которые должны были следить за трудными подростками, уже направили представление. По мнению следствия, чиновники недостаточно следили за подростками, стоявшими на учете. Школьницы уже давно были замечены за употреблением алкоголя и мелкие правонарушения. По рассказам директора школы, учились они также крайне неважно.

О состоянии пострадавшей Марины сейчас ничего не известно. Когда история всплыла, в школе старались не акцентировать на этом внимание. По словам педагогов, другие одноклассники адекватно отреагировали на произошедшее, и Марину не травили. Известно, что с ней работали психологи. Девочка из хорошей семьи, в классе она была новенькой. Причина такого жестокого поступка над ней обвиняемые школьницы так толком и не объяснили. Скорее всего, девочки захотели прославиться. Суд состоится уже в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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