2019-04-05T07:20:39+03:00
Спорт

«Авангард» и «Салават» устроил массовую драку на последней минуте матча

У «ястребов» свои бойцовский качества показали Фисенко и Кошелев [видео]
Станислав МУХИН
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У нас свои бойцовский качества показали Фисенко и Кошелев.У нас свои бойцовский качества показали Фисенко и Кошелев.Фото: khl.ru
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Богатой на голы и события получилась четвертая игра серии между "Авангардом" и "Салаватом". В этот раз сильнее оказались омские хоккеисты. Ключевым стал второй период встречи, закончившийся со счетом 3:2 в пользу "ястребов". После этой игры "Авангард" повел в серии 3:1.

Одним из главных событий матча стала массовая драка на последней секунде, когда уже ничего не решалось. Уфа решила, видимо, встряхнуть команду и своих болельщиков перед игрой в Балашихе, которая может стать последней в этой серии. И поэтому хозяева льда спровоцировали массовую драку 3 на 3. У омичей кулаками помахали Пивцакин, Фисенко и Кошелев. Победа в драке Фисенко над Гиматовым была ожидаема, а вот Семен Кошелев удивил омских болельщиков. Он довольно уверенно провел свой поединок и одержал победу в кулачном бою над Скориковым. У уфимца после потасовки было разбито лицо в кровь. Вот что о драке рассказывает сам Кошелев.

- На последних секундах случилась драка. Тренеры предупреждали, что такое может быть?

- Нет, не предупреждали. Я вышел на меньшинство, подъехал на вбрасывание и обратил внимание, что от команды соперника вышел игрок, который на льду за всю игру ни разу не появлялся. Сразу понял, что ребята не играть вышли. Он мне еще и намекнул об этом.

- Откуда такой красивый удар правой?

- Время в Балашихе для нас даром не проходит. Но это никак не связано с тем, что я с детства знаком с Дамиром Рыспаевым, - цитирует Кошелева пресс-служба ХК "Авангард".

А вот Пивцакин свой поединок проиграл более габаритному Семенов. Справедливости ради стоит отметить, что омский защитник и не думал вступать в бой. Инициатором стычки стал защитник "Салавата". Пивцакин же активно закрывался от ударов.

Кстати, наставник Уфы отрицает, что его игроки, сидевшие на лавке весь матч, на последних секундах целенаправленно выходили драться.

- Никакой установки не было. Смысла выпускать на лед игроков первого звена, когда в зоне уже пошли драки, не было, - заявил на послематчевой пресс-конференции тренер "Салавата" Николай Цулыгин. - Ребята просто вышли на вбрасывание, так получилось. Никак не отношусь к дракам. Но что случилось, то случилось.

Драка на последней секунде 4-й игры Салават Юлаев vs Авангард .

ИСТОЧНИК KP.RU

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