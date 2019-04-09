Омский «Авангард» одолел Уфу и впервые за 7 лет вышел в финал Кубка Гагарина

Закончилась драматичная серия финала Востока между омским "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым". Перед пятой игрой наш клуб прекрасно осознавал важность победы. Уступи в ней - и придется возвращаться в Балашиху на седьмую встречу. Поэтому почти весь матч "ястребы" провели первым номером. Омичи массированно атаковали, а Уфа вываливалась в очень опасные вылазки.

Шестая игра стала настоящим бенефисов вратарей. Отличные спасения ворот записали в свой актив и Бобков, и Метсола. Шайба никак не шла в ворота. В итоге основное время матча закончилось нулевой ничьей. Командам понадобилось три овертайма, чтобы выявить победителя. В финал Кубка Гагарина "Авангард" вывел точный бросок Алексея Бондарева от синей линии. В итоге "ястребы" победили в серии с Уфой 4:2 и вышли в финал.

Наставник омского клуба уже пообещал хоккеистов несколько дней выходных после тяжелого противостояния.

- Это великолепная история. Мы очень счастливы. В то же время, хочу поблагодарить «Салават Юлаев» за великолепную серию. Сегодня матч, конечно, мог сложиться в обе стороны. Все игры были тяжелыми, как и соперник, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник омского "Авангарда" Боб Хартли. - Игры складывались непросто – сегодня могли закончить со счетом 7:6, но закончили 1:0. Великолепно работали вратари у обеих команд. Я очень горжусь своими ребятами и тем, что удалось одержать победу. Все было, как говорится, «на тоненького» и все зависело от каких-то мелочей.

Финальная серия стартует уже на этой неделе. "Ястребам" остается дождаться соперника. Им будет ЦСКА или СКА, которые сегодня проведут решающую седьмую встречу в своей серии.