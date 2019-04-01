2019-04-01T11:52:15+03:00
Общество

В Омском цирке акробат сделал предложение любимой во время представления

Для нее это стало сюрпризом
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Сергей БарсуковФото: Сергей БарсуковФото: vk.com
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Представление в омском цирке накануне стало полной неожиданностью для одной из зрительниц программы «Шоу звезд цирка». Акробат Роман Воркутов, который выступает в номере под названием «Венецианский карнавал» прямо во время представления сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии.

Роман к столь серьезному шагу подготовился заранее, он предупредил своих коллег и директора. Во время номера артисты, коллеги Романа, пригласили в манеж ничего не подозревающую Анастасию. Она думала, что ее выбрали для участия в шуточном номере под названием «Снимаем кино». Неожиданно на манеж вышел возлюбленный девушки с огромным букетом алых роз, опустился на колено и попросил Анастасию стать его женой. Девушка была очень удивлена и растрогана и тут же согласилась. Счастливый Роман вынес свою невесту с манежа на руках под бурные аплодисменты зрителей.

Фото: Сергей Барсуков Фото: vk.com

Фото: Сергей БарсуковФото: vk.com

- Для цирковых артистов цирк - это родной дом, в котором жизнь и искусство переплетены очень тесно. Поэтому неудивительны события, подобные тому, что произошло на воскресном представлении в Омском цирке, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что Роман работает там акробатом, а его невеста Анастасия балерина, они оба артисты Российской государственной цирковой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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