2019-04-01T07:26:56+03:00
Общество

Болельщики «Авангарда» и «Салавата» устроили драку во время матча

Ястребы накануне обыграли уфимцев [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Во время второго матча финальной серии Восточной конференции болельщики «Авангарда» и «Салавата Юлаева» подрались в подтрибунном помещении арены в Балашихе. Драка случилась после второго периода игры. Видеозапись с места событий появилась в группе болельщиков «Авангарда».

Участников драки, которых было немного, пришлось разнимать сотрудникам безопасности стадиона и полиции. Все случилось возле гостевого сектора. Предположительно, фанаты, устроившие потасовку, были пьяны.

Напомним, вчерашний второй матч в серии «Авангард» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:1. В первом периоде обе команды играли осторожно, голевых моментов было немного. «Авангард» атаковал значительно больше «Салавата», но никому в этом периоде забить не удалось, он закончился со счетом 0:0.

Во втором периоде «Авангарду» удалось забить шайбу силами Сергея Широкова, который отправил ее в угол ворот на 35-ой минуте. Омичи до конца периода вели в счете, атакуя ворота уфимцев куда чаще. Итог периода 1:0.

В начале третьего периода ястребам пришлось уступить. Они играли в меньшинстве из-за удаления Сергея Шумакова, и уфимцы не упустили возможность реализовать преимущество. Владимир Ткачев забил шайбу в ворота «Авангарда», но омичи ответили почти сразу - Тэйлор Бек поразил ворота «Салавата». За 4 минуты до конца периода ястребы забросили и третью шайбу с помощью Кирилла Семенова. На последних минутах уфимцы сняли вратаря, но это не помогло им, а омичам удалось забросить еще одну шайбу силами Алексея Емелина.

Счет в серии сейчас 2:0 в пользу ястребов, следующие две игры пройдут в Уфе, 2 апреля и 4 апреля. Начало игр в 20.00 по омскому времени.

Драка между болельщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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