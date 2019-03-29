На бесплатный концерт Бориса Гребенщикова пришли около 1000 омичей

Накануне вечером в Омск приехал Борис Гребенщиков со своей группой «Аквариум». Сегодня он выступит в Концертном зале, однако вчера по сложившейся традиции дал бесплатный концерт в ТЦ «Омский» для всех желающих. По сообщениям посетителей концерта в торговом центре было не протолкнуться, по некоторым сообщениям Гребенщикова пришли послушать тысячи омичей. Начало было запланировано на 19.00, и те, кто пришел пораньше смогли занять места поближе, остальным же пришлось наблюдать за концертом с балкона.

Фото: Николай Кривич

Гребенщиков спел свои самые известные песни: «Стаканы» и «Гарсон номер два». Многие омичи охотно подпевали музыканту, а кто-то даже танцевал. Концерт продлился около 35 минут, но омичи просили артиста спеть еще. Однако музыкант пригласил всех своих поклонников на свой уже платный концерт, который состоится сегодня, 29 марта в Концертном зале. По данным на утро сегодняшнего дня на концерт еще остались свободные билеты, их стоимость варьируется от 1600 до 3200 рублей.

Фото: Николай Кривич

Многие омичи специально отпросились с работы, чтобы послушать Гребенщикова. Выступать с бесплатными концертами для музыканта уже сложившаяся традиция. Ранее накануне своего концерта он бесплатно выступал в переходе у ТЦ «Омский», после этого хотел выступить на Любинском проспекте, однако тогда подвела погода, пошел дождь и дул сильный ветер.