2019-03-27T12:44:35+03:00
Общество

Маршала Язова из Омска приговорили в Литве к 10 годам колонии

Накануне в Вильнюсе состоялся суд, посвященный событиям 1991 года
Анна МИКУЛА
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Маршал Дмитрий Язов родом из Омска.Маршал Дмитрий Язов родом из Омска.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Литве завершился судебный процесс, где разбирались в обстоятельствах трагедии случившихся в Вильнюсе 11 марта 1991 года. Тогда при разгоне демонстрации у местного телецентра. По версии обвинения, 14 человек погибли и еще более тысячи получили ранения, в том числе по вине тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Язова. В общей сложности судили 65 человек, имевших отношение к тем событиям.

Согласно официальной позиции Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ произошел военный конфликт.

В Следственном комитете России в ответ возбудили уголовные дела против литовских прокуроров и судей. Правда, и в том и в другом случаях - без их участия на процессах.

Точно также, заочно, вынесли приговор и 94-летнему маршалу родом из Омска Дмитрию Язову.

Согласно обвинительному акту, Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями - бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным, - сообщает Interfax. - Вильнюсский окружной суд признал в среду виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Головатова суд заочно осудил на 12 лет лишения свободы, а Язова - на 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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