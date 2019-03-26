2019-03-26T19:10:58+03:00
Общество

Педагог из Омска учила детей рисовать натюрморты, а вечерами набивала клиентам тату

Самые необычные заказы девушки - наколка с Иосифом Кобзоном и Михаилом Кругом [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Учительница ИЗО и ее работаУчительница ИЗО и ее работаФото: Instagram.com
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Тату-мастера из Омска в веренице других мастеров выделяет необычный ник-нейм – девушка подписалась в социальных сетях, как badteacher1, что в переводе означает «плохая училка». Юля Белоусова 4 года назад окончила факультет искусств Омского педагогического университета. Девушка получила специальность учителя ИЗО. Юлия признается, педагогика, как и рисование – всегда были ее мечтой, поэтому сразу после окончания университета она стала работать по специальности – учить детей рисованию.

Документы из университета Фото: instagram.com

Документы из университетаФото: instagram.com

Однако у девушки и была другая страсть – она любила татуировки, и первую она сделала сама себе еще студенткой-первокурсницей. Работая в школе, энергичная девушка накопила средств и решила пойти в бизнес. Она открыла свой салон и реализовала себя как тату-мастер. Постепенно нашла и свой стиль, просто рисовала то, что нравилось. Сейчас девушка в основном рисует милых животных в стиле нео-традишнл.

- Мне очень нравятся реалистичные татуировки, нравится изображать животных – это универсальный мотив и наиболее популярный. Кто-то из клиентов ассоциирует себя с определенным животным и просит его изобразить, а кто-то хочет нарисовать любимого домашнего питомца. Такие просьбы, кстати, появились после моего поста в социальных сетях – я предложила, а люди потом стали обращаться, - рассказывает девушка.

Мастер набивает клиента изображения их домашних животных Фото: Instagram.com

Мастер набивает клиента изображения их домашних животныхФото: Instagram.com

Работу в школе Юля приостановила только в этом учебном году. По ее словам – это временно, стало сложно совмещать.

- Руководство школы не знало о моем дополнительном заработке, поэтому не могу сказать, как они бы отреагировали на это! – смеется девушка.

По словам девушки отношения с учениками у «необычного» учителя были всегда прекрасные. Дети ее очень любили, в профиле в Instagram у девушки среди фотографий работ есть робкие признания в любви «лучшей учительнице по рисованию».

Признания любви от учеников Фото: Instagram.com

Признания любви от учениковФото: Instagram.com

- Мне всегда было легко найти общий язык с детьми, они шли на контакт. Мне нравилось учить их чему-то новому, передавать знания и видеть их первые работы. В будущем я обязательно вернусь к преподавательской деятельности, но пока пришлось ее оставить, поток клиентов увеличивается, всем нужно внимание и свой подход. Проработка эскизов тоже занимает много времени, - говорит Юля.

Сейчас Юлия почти всегда занята 5 дней в неделю, иногда приходится жертвовать выходными. Среднюю стоимость работ она отказалась озвучивать, но скорее всего, доходы девушки в несколько раз превышают заработную плату учителя рисования.

- Я люблю делать добрые татуировки без агрессии. Но у всех разный вкус, поэтому с клиентами обсуждаем и договариваемся. К тому же, клиенты обычно сначала смотрят работы разных мастеров ,и уже потом выбирают то, что им ближе по стилю, - признается Юля.

Работы девушки выдержаны в одном стиле Фото: Instagram.com

Работы девушки выдержаны в одном стилеФото: Instagram.com

Один сеанс нанесения рисунка на кожу в среднем длится 5 часов. Для сложных и больших работ может потребоваться несколько сеансов, которые растягиваются на месяцы – нужно делать перерывы, чтобы травмированная кожа заживала.

Любимая работа Юли – это татуировка сбоку на теле девушки, там изображена лиса, птицы и цветы. На такую работу у мастера ушло 36 часов, над ней она работала 4 месяца. Но оно того стоило, результатом осталась довольна и клиентка, и Юля.

Любимая работа Юли Фото: instagram.com

Любимая работа ЮлиФото: instagram.com

- Бывают и необычные заказы у меня. Помимо птиц и зверей однажды меня попросили изобразить комичные изображения Михаила Круга и Иосифа Кобзона, - поделилась девушка.

Юле очень нравится то, чем она занимается. Творчество – это неотъемлемая часть ее жизни, она рисует с детства, сначала художественная школа, а потом и университет. Изображения на теле - это тоже своего рода искусство, в котором можно развиваться бесконечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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