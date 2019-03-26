В омском аэропорту сняли на видео пьяного пассажира, устроившего стриптиз

Во время подготовки к вылету в Москву в омском аэропорту произошел инцидент. Омич, который собирался лететь в столицу, накануне поссорился со своей девушкой. Расстроившись, он много выпил и в таком состоянии поехал в аэропорт. Там во время регистрации на рейс он буянил: ругался матом и размахивал кулаками. Полицейские сняли дебошира с рейса и вывели из здания аэропорта. Однако расстроенный омич решил любым способом попасть в самолет и не придумал ничего лучше, чем полностью раздеться, привлекая к своей персоне еще большее внимание, сообщает телеканал РЕН-ТВ в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Полицейские пытались его остановить, однако мужчина действовал уверенно: он поочередно снял с себя всю одежду, устроив стриптиз. На видео видно, как он снимает сначала штаны и нижнее белье, а затем расстегивает пиджак и рубашку.

Полицейские удерживают дебошира и робко пытаются заставить его одеться:

- Не надо снимать, штаны надевай! - кричат они на него.

Но омича это не останавливает, он продолжает снимать оставшуюся одежду.

Когда мужчина полностью разделся и остался в чем мать родила, стражи порядка, наконец, надели на омича наручники и соорудили для мужчины на бедренную повязку из его же пиджака. Его скрутили и отвезли в отделение полиции. По некоторым данным, на нарушителя даже не стали заводить административное дело за такое хулиганство. Попасть в столицу мужчине, по всей видимости, теперь будет непросто.

Омич, видимо, стал последователем москвича, которого недавно задержали при выходе на посадку на рейс Москва-Симферополь. Москвич также разделся догола и был задержан полицейскими.