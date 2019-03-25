Омский НПЗ поддерживает развитие современных технологий в медицине и образовании региона

Пять больниц Омска получили в дар от Омского нефтеперерабатывающего завода современное лечебное и диагностическое оборудование. Новый гематологический анализатор появился в Центре крови – единственном в области донорском банке, обеспечивающем свыше 60 медицинских учреждений региона. Для детской клинической больницы №3 предприятие «Газпром нефти» приобрело аппарат искусственной вентиляции легких. А в городской клинической больнице №1 после ремонта открылся современный ингаляторий. Омский НПЗ оснастил его новым оборудованием, которое поможет в лечении и реабилитации больных отделений реанимации, хирургии и пульманологии.

- Новое дорогостоящее оборудование для городских медучреждений - это реальная забота об омичах и жителях региона, - считает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков. - Благодаря партнерству с ОНПЗ мы повышаем качество помощи нашим пациентам – и взрослым, и детям.

Покупка медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Омской области – часть программы социальных инвестиций «Родные города», которую компания «Газпром нефть» уже не первый год реализует в регионах своего присутствия.

- Наша программа социальных инвестиций прежде всего направлена на повышение качества жизни жителей региона, - рассказывает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - В вопросах здравоохранения огромную роль играет наличие высокотехнологичного оборудования, поэтому оказываем поддержку лечебным учреждениям в приобретении именно такой аппаратуры.

Инновационные школьные лаборатории

Еще один социальный проект, который реализует Омский НПЗ «Газпром нефти», - профориентационная программа «Школа- суз/вуз-ОНПЗ». Предприятие помогает развивать в регионах инновационные методы образования: например, в школах появляются новые лаборатории, помогающие сделать учебный процесс увлекательным и наглядным. На днях в городской гимназии №26 благодаря Омскому НПЗ открылась мультидисциплинарная школьная лаборатория. Она оснащена самым современным оборудованием и технологиями. Ребята смогут здесь проводить опыты по естествознанию, физике и химии. Всего за последние два года предприятие помогло оборудовать 17 кабинетов химии и физики в 9 учебных заведениях Омска.

В рамках комплексной профориентационной программы «Школа – ссуз/вуз-ОНПЗ» Омский НПЗ также сотрудничает с региональными колледжами и вузами. Омские студенты проходят на НПЗ учебную и производственную практику, постигая азы будущей профессии в условиях реального промышленного предприятия и окончательно определяясь с тем, каким направлением в нефтяной отрасли им хотелось бы заниматься. ОНПЗ сотрудничает с 13 учебными заведениями города, среди них - Омский государственный технический университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омский государственный промышленно-экономический колледж, Университетский химико-механический колледж.

Профориентационную программу Омского НПЗ высоко оценивает правительство региона: по мнению министра образования Омской области Татьяны Дерновой, этот опыт необходимо взять на вооружение и другим предприятиям.

- У профориентационной программы ОНПЗ уже есть результат, - отметила Татьяна Дернова. - Важно, что предприятие понимает необходимость подготовки кадров в перспективе десятилетий. Очевидны колоссальная работа Омского НПЗ, реальные шаги в подготовке молодежи. Хотелось бы, чтобы эта профориентационная программа стала стандартом в вопросе подготовки кадров для промышленных предприятий.