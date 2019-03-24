Страшный пожар в Омске: погибла вся семья, включая 2-летнего малыша

Трагедия случилась сегодня, 24 марта, под утро. Загорелся частный дом на улице Барнаульской. Из-за того, что находившаяся в нем семья мирно спасла, тихо распространявшийся огонь никто не заметил.

Вероятно, все они - 57-летняя бабушка, 30-летняя мама, ее 44-летний сожитель и 2-летний малыш - так и не проснулись, надышавшись угарным газом. Когда происшествие заметили соседи, спасать уже было некого.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - По предварительным данным причиной пожара стало аварийное состояние печи, которой отапливался дом.

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, все произошло в доме на двух владельцев. На момент прибытия пожарных горела квартира №1. Площадь пожара 18 квадратных метров. Из задымленного помещения вынесли троих взрослых и одного ребенка. После реанимационных мероприятий медики скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть всех четверых.

- Сообщение о происшествии поступило в 5.05. Огонь потушили в 5.31, пожар ликвидирован в 6.16, - рассказал официальный представитель регионального МЧС Денис Ахрамов. - К тушению привлекались пять единиц техники, 20 пожарных, а также два звена газодымозащитной службы.