2019-03-24T09:31:17+03:00
Происшествия

Страшный пожар в Омске: погибла вся семья, включая 2-летнего малыша

Инцидент произошел на улице Барнаульской [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба областного СУСКФото: пресс-служба областного СУСК
Изменить размер текста:

Трагедия случилась сегодня, 24 марта, под утро. Загорелся частный дом на улице Барнаульской. Из-за того, что находившаяся в нем семья мирно спасла, тихо распространявшийся огонь никто не заметил.

Вероятно, все они - 57-летняя бабушка, 30-летняя мама, ее 44-летний сожитель и 2-летний малыш - так и не проснулись, надышавшись угарным газом. Когда происшествие заметили соседи, спасать уже было некого.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - По предварительным данным причиной пожара стало аварийное состояние печи, которой отапливался дом.

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, все произошло в доме на двух владельцев. На момент прибытия пожарных горела квартира №1. Площадь пожара 18 квадратных метров. Из задымленного помещения вынесли троих взрослых и одного ребенка. После реанимационных мероприятий медики скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть всех четверых.

- Сообщение о происшествии поступило в 5.05. Огонь потушили в 5.31, пожар ликвидирован в 6.16, - рассказал официальный представитель регионального МЧС Денис Ахрамов. - К тушению привлекались пять единиц техники, 20 пожарных, а также два звена газодымозащитной службы.

Пожар на улице Барнаульской.Видео: СУСК РФ по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Омске возле автовокзала нашли труп мужчины, пропавшего в прошлом году
В финале Восточной конференции КХЛ «Авангард» сразится с «Салаватом Юлаевым»
Сильный туман парализовал работу омского аэропорта
Медведь Кузя из Большереченского зоопарка проснулся и начал делать зарядку
На Тарского врача, получившую выговор за хамство, снова жалуются пациенты
Жизнь пациента в руках профессионалов
В Омске неизвестные разрисовали белой краской «Роллс-Ройс»
Омичи жалуются на огромные глыбы снега и сосульки, свисающие с крыши садика
«Росводоканал Омск» рассказаломичам о быстрых способах передачи показаний
В Омске нашли предпринимательницу, пропавшую в Нефтяниках
Неожиданный союз Mitsubishi и Nissan
Омичей предупреждают о проснувшихся клещах
Tele2 и Red Bull договорились о проектах по другим правилам
Обнародована средняя зарплата омских чиновников
В Омске выдавали права людям, состоящим на учете в наркологическом и психдиспансерах
Омичка требует 400 тысяч в детского центра, где ее дочь сломала ногу
В Омске сожгли 800 кг сала