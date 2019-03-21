«У нас проблема с правым двигателем!»: После сообщения о неполадке в омском самолете началась паника

Вопиющая история произошла накануне с пассажирами аваикомпании «Роял Флайт». Вчера, 20 марта, из Омска должен был вылететь чартер в Таиланд. Но в 22.10 по расписанию самолет в воздух не поднялся. При этом около 400 пассажиров, сидевших в салоне, понятия не имели, что происходит.

- Потом включился командир самолета и вместо официального сообщения какую-то нелепость начал говорить: «У нас проблемка, не заводится правый двигатель. Мы ее порешаем и полетим». Это что вообще за панибратское обращение?! - негодует одна из пассажирок злополучного рейса. - И снова никакой информации. Спустя час у одной женщины началась истерика. Она кричала: «Выпустите меня наружу, мне не надо никаких денег! Я не хочу умирать!» К ней присоединились еще несколько пассажирок. Расплакались дети, в самолете началась паника. И снова - никакой информации. Потом уже мужчины пошли на штурм. Нас выпустили.

Впрочем, по словам Елены, почти 400 человек согнали в крошечный зал прилета омского аэропорта, где есть от силы 50 кресел. Многие пассажиры, ехавшие в отпуск с маленькими детьми, вынуждены были стоять на ногах. Не сразу удалось пробиться людям и в более просторный зал ожидания. На таможне их обескуражили: «Выйти могут только те, кто не планируют лететь в Таиланд». Всем остальным предложили оставаться на местах.

- Потом все-таки решили, что пропустить нас можно, - продолжает Елена. - Но надо было ставить штамп об аннулировании визы. Сделать это можно было почему-то только в двух кабинках из четырех. Все происходило черепашьими темпами. При этом досматривали нас так же тщательно, как будто мы действительно прилетели из другой страны. На наши возмущения, что мы проходили здесь только что - когда садились в самолет - никак не реагировали.

Когда измученные люди снова получили багаж и вышли в зал ожидания, не было ни одного представителя перевозчика. Пассажиры начали штурмовать информационные стойки аэропорта. Там сообщили, что они только оказывают посредническую услугу и никакого отношения к происходящему не имеют.

- Этих бедных женщин чуть не разорвали, хотя они точно не были виноваты в ситуации и как раз они нашли нам представительницу «Роял Флайт», - объясняет Елена. - К нам вышла совсем молоденькая девочка, которая явно не знала, что делать. На просьбу принести хотя бы воды, сделала круглые глаза и говорит: «Вы знаете, сколько мне для этого актов надо составить!». Попросила отпустить ее на полчаса, чтобы разобраться в ситуации. Но ни через это время, ни позже так и не появилась. Ни воды, ни еды, ни размещения в гостинице людям не предложили. Представители перевозчика так на связь и не вышли. В итоге о том, что вылет отложили до 11 утра мы узнали от тех же сотрудниц аэропорта. Хорошо, я омичка - села в такси и через пять минут была дома. Но с нами летели иногородние, которым просто некуда было ехать. Я думаю, в тот день единственное кафе в зале ожидания сделало неплохую выручку. Люди от безысходности покупали еду у них. Передо мной стоял мужчина с двумя детьми. За банальные сок, две булочки и кофе ему пришлось выложить 1200 рублей! Не понимаю, почему в зале не поставить несколько точек, где можно купить хотя бы воду!

Сегодня, 21 марта, чартер так и не вылетел в Таиланд. Пока время перенесли с 11.00 на 18.00. Но пассажиры предполагают, что в лучшем случае вылетят только в 22.00. Получается, что сутки из оплаченного отдыха они уже потеряли.

- Мне удалось дозвониться до турагентства, - сообщила Елена. - Там говорят, что из другого города уже приехал специалист, который будет ремонтировать наш самолет. Если поломка серьезная, то предоставят другое воздушное судно. Но я сама в турагентстве работаю и знаю, что по России у «Роял Флайт» летают всего три борта. Где они найдут срочную замену? Значит, лететь все-таки придется на этом сломанном самолете, а это оптимизма не добавляет.