На дереве в омском парке повесили черный гроб
В омских соцсетях появились фото, сделанные в одном из омских парков. На дереве в петле из веревки подвешен черный гроб. Впрочем, горожан заверили: пугаться не стоит - покойника внутри точно нет. Как выяснилось, очередной перфоманс устроил авангардный омский художник Дмитрий Вирже.
Дмитрий Вирже известен своим необычным видением прекрасного.Фото: Facebook
По его словам, гроб только кажется пустым, а на деле он наполнен смыслом, который может открыться зрителям. На гробе, кстати, написано слово «Ты». При этом буква «Т» изображена в форме креста.
Напомним, это не первая подобная акция основателя омской галереи «Левая нога». Этой зимой Дмитрий Вирже дал жизнь проекту Snowgrob - сноуборд из гроба. По мысли автора, этот перфоманс символизировал скорость и возрождение.
А такой гроб на лыжах художник размещал на Зеленом острове.Фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU