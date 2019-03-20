2019-03-20T14:16:15+03:00
Общество

На дереве в омском парке повесили черный гроб

Как выяснилось, это перфоманс
Анна МИКУЛА
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Фото: Дмитрий ВиржеФото: Дмитрий Вирже
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В омских соцсетях появились фото, сделанные в одном из омских парков. На дереве в петле из веревки подвешен черный гроб. Впрочем, горожан заверили: пугаться не стоит - покойника внутри точно нет. Как выяснилось, очередной перфоманс устроил авангардный омский художник Дмитрий Вирже.

Дмитрий Вирже известен своим необычным видением прекрасного. Фото: Facebook

Дмитрий Вирже известен своим необычным видением прекрасного.Фото: Facebook

По его словам, гроб только кажется пустым, а на деле он наполнен смыслом, который может открыться зрителям. На гробе, кстати, написано слово «Ты». При этом буква «Т» изображена в форме креста.

Напомним, это не первая подобная акция основателя омской галереи «Левая нога». Этой зимой Дмитрий Вирже дал жизнь проекту Snowgrob - сноуборд из гроба. По мысли автора, этот перфоманс символизировал скорость и возрождение.

А такой гроб на лыжах художник размещал на Зеленом острове. Фото: vk.com

А такой гроб на лыжах художник размещал на Зеленом острове.Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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