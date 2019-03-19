«С Оксаной Николаевной бывают споры – но я хочу с ней работать»: Губернатор высказался о слухах об уходе мэра Омска

Александр Бурков полтора часа отвечал на пресс-конференции на вопросы журналистов. «Комсомолка» приводит самые интересные моменты беседы.

О КОНФЛИКТЕ С МЭРОМ

- У нас с Оксаной Николаевной ничего не происходит, споры – это рабочие моменты. У нас единая команда. Главное: общий подход должен сохраняться. У нас постоянно проходят жаркие дискуссии. Вот, например, главы районов дискутируют по той же «мусорной» реформе с министрами. Главное – единая работа. К мэру нет серьезных претензий. Люди из Питера восхищаются тем, как убирают у нас снег. Мы обновили общественный транспорт. Споры – это нормальная рабочая обстановка. В них рождается истина. Я хочу работать с Оксаной Николаевной.

О ТОМ, ПОЧЕМУ УЕЗЖАЮТ ИЗ ГОРОДА

- Весь вопрос в зарплатах. А чтобы заставить работодателя платить высокую зарплату, нужно создать ему конкуренцию. А у нас, к сожалению, число ищущих работу гораздо больше, чем мест. Многие предприятия работают и платят втемную. Нужно увеличивать конкуренцию, привлекать инвесторов, нужны высокотехнологичные проекты. С Минэкономики ищем механизмы для привлечения инвесторов. Просто по команде мы зарплату не поднимем.

О БУДУЩЕМ «АРЕНА-ОМСК»

- В «Газпром» официально сказали, что скоро начнется реконструкция объекта в этом году. Делается проект, в мае-июне, как мне пояснили, выйдут на его экспертизу. Знаю, что после ремонта, возможно, даже увеличат вместимость арены, которая сейчас составляет 10 тысяч человек. Клуб «Авангард» вернется в Омска, а арена будет построена. Это заявление компании «Газпром». Я из своей практики знаю: обещание они выполняют, как бы трудно не было компании.

О ЗАСИЛИИ УРАЛЬЦЕВ В КОМАНДЕ

- Я думаю, уровень компетенции и профессионализма не зависит от прописки. Есть такая поговорка китайского реформатора: неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она мышей ловила. Я согласен. Если посмотреть даже по составу омского правительства, думаю число работников, приехавших с Урала, не будет превышать и 5%. Лишь бы мышей не было.

О ДОЛЬЩИКАХ

- Я поддерживаю закон о компенсации из бюджета расходов на съемное жилье для обманутых дольщиков. Люди отдали последние деньги, а вынуждены еще и на это тратиться. Хорошая идея сделать компенсацию. Законопроект сейчас смотрит экономический блок. Они должны посчитать, во сколько нам это обойдется и может ли правительство позволить себе такие суммы. Есть и сложные моменты. Мы, например, общались с дольщиками дома по ул. 11-я Ремесленная. Ну не имеем мы права выделять деньги на их дом. В нем даже нет свободных квартир, за счет продажи которых можно было бы вернуть часть средств. Нам даже правоохранительные органы открыто говорят, что мы не имеем право направлять туда деньги. У нас жители годами стоят в очереди на получение льготного жилья, а мы начнем выделять средства дольщикам из бюджета.