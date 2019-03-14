На бесконечных авариях на трассе Тюмень – Омск поставили крест

Автодорогу Тюмень - Омск, которую в народе прозвали «трассой смерти» из-за большого количества аварий, решили на всякий случай окрестить. Последней каплей стали сразу две серьезные аварии, в одной из которых погиб человек.

Сотрудники Госавтоинспекции решили, что никакая помощь лишней не будет и обратились к высшим силам. Точнее к их посреднику на земле - настоятели Никольского храма в селе Боровское. Там как раз проходит опасный участок трассы, с которым полицейские устали бороться своими силами.

Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Отец Евгений Пуртов на предложение согласился и, собрав нескольких прихожан, провел там небольшой крестный ход. Чтобы к пострадавшим на трассе Тюмень - Омск не добавились еще и его участники, дорогу пришлось ненадолго перекрыть. Но результат несомненно будет, уверены авторы идеи.

Выяснились еще более любопытные детали. Оказалось, Госавтоинспекция сотрудничает с местными батюшками на постоянной основе.

- Такие профилактические акции, нацеленные на обеспечение дорожной безопасности, сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями духовенства проводят на постоянной основе, - пояснил заместитель начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Тюменский», подполковник полиции Валерий Боуш. - Как правило, они организуются на аварийно-опасных участках дороги.

Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Фото: vk.com/svtnikolai

Правда, ведется ли какая-то статистика и действительно ли уменьшается количество ДТП на трассе после освящения, не сообщается.

Как рассказали на странице храма в соцсети «ВКонтакте», отец Евгений окропил святой водой дорожное полотно, знаки и остановившиеся транспортные средства, а дорожный на знак «Уступи дорогу» на всякий случай повесили крестик.

Напомним, это уже не первый случай, когда освящают пресловутую «трассу смерти». В январе 2017-го Омск прославился на всю страну, когда в интернет попали фото священника, который кропит святой водой знак дорожный указатель. Тогда в крупных федеральных группах в соцсетях появился мем с надписью: «Люди из Омска просили осветить дорогу, но чиновники не поняли и освятили дорогу».

Такие фото появились сразу в нескольких федеральных пабликах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области сельский батюшка борется с паводком крестным заплывом

В Омской области в зоне подтопления 18 районов. Более двух сотен домов оказались в воде. Почти 500 человек остались без крыши над головой. Сейчас, по информации МЧС, в пунктах временного размещения находится 61 сельчанин. Это те люди, которым совсем некуда идти. (Подробнее...)