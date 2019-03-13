В Омске построят около 30 теплых остановок
В Омске появится около 30 новый остановочных павильона. Особенно оценить их преимущество сибиряки смогут зимой - новые пункты будут теплыми. О своих планах рассказали городские власти.
- Такие планы есть, и они будут реализованы в городе. Таких остановочных пунктов по городу будет более 30. Естественно, это ключевые пересадочные пункты: Почтамт, Лизы Чайкиной, ПО Баранова, - заявил на пресс-конференции директор департамента транспорта Александр Вялков.
Как стало известно "Комсомолке", сейчас ведется проектирование. Когда появятся новые теплые остановки, пока неясно. Однако их установка обойдется властям примерно в 100 миллионов рублей.
Центральный округ
- «Рабиновича» (с двух сторон);
- «Библиотека им. Пушкина»;
- «КДЦ Маяковский» (с двух сторон);
- «Главпочтампт» (с двух сторон);
- «Госпиталь» (с двух сторон);
- «Дом туриста»;
- «Площадь Ленина» (в сторону ЖД);
- «Детский мир» (с двух сторон);
- «Голубой огонек» (в сторону Нефтяников);
- «Жемчужина»;
- «Любинский проспект» (с двух сторон);
- «Ленинградская площадь»;
- «Академия транспорта»;
- «Дом печати»;
- «Цирк» (с двух сторон);
Кировский округ
- «Аэропорт местных линий»;
- «Торговый город» - с двух сторон;
- «Магазин» (ул. Мельничная) – с двух сторон;
- «11-й микрорайон»;
- «Самарка»;
- «Администрация КАО»;
- «Володарского»;
Ленинский округ
- «Хлебозавод»;
- «Рождественского»;
- «ЖД Вокзал» (две остановки);
- «ДК Лобкова»;
- «Кинотеатр Мир» (с двух сторон);
- «Речной Порт» (по ул. Шаумяна);
- «ТЦ Авангард» (по ул.Лобкова);
Октябрьский округ
- «Парк культуры»;
- «Лизы Чайкиной» (с двух сторон);
- «ПО им. Баранова» (с двух сторон);
- «ПО Полет» (в сторону центра);
- «ДК Рубин» (в сторону Московки);
Советский округ
- «Старозагородная роща»;
- «Сибзавод»;
- «Городок Водников» (с двух сторон).
ИСТОЧНИК KP.RU