2019-03-13T07:47:55+03:00
Общество

В Омске построят около 30 теплых остановок

На них власти потратят порядка 100 миллионов рублей [список]
Станислав МУХИН
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Такие остановки появятся по всему городу.Такие остановки появятся по всему городу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске появится около 30 новый остановочных павильона. Особенно оценить их преимущество сибиряки смогут зимой - новые пункты будут теплыми. О своих планах рассказали городские власти.

- Такие планы есть, и они будут реализованы в городе. Таких остановочных пунктов по городу будет более 30. Естественно, это ключевые пересадочные пункты: Почтамт, Лизы Чайкиной, ПО Баранова, - заявил на пресс-конференции директор департамента транспорта Александр Вялков.

Как стало известно "Комсомолке", сейчас ведется проектирование. Когда появятся новые теплые остановки, пока неясно. Однако их установка обойдется властям примерно в 100 миллионов рублей.

Центральный округ

- «Рабиновича» (с двух сторон);

- «Библиотека им. Пушкина»;

- «КДЦ Маяковский» (с двух сторон);

- «Главпочтампт» (с двух сторон);

- «Госпиталь» (с двух сторон);

- «Дом туриста»;

- «Площадь Ленина» (в сторону ЖД);

- «Детский мир» (с двух сторон);

- «Голубой огонек» (в сторону Нефтяников);

- «Жемчужина»;

- «Любинский проспект» (с двух сторон);

- «Ленинградская площадь»;

- «Академия транспорта»;

- «Дом печати»;

- «Цирк» (с двух сторон);

Кировский округ

- «Аэропорт местных линий»;

- «Торговый город» - с двух сторон;

- «Магазин» (ул. Мельничная) – с двух сторон;

- «11-й микрорайон»;

- «Самарка»;

- «Администрация КАО»;

- «Володарского»;

Ленинский округ

- «Хлебозавод»;

- «Рождественского»;

- «ЖД Вокзал» (две остановки);

- «ДК Лобкова»;

- «Кинотеатр Мир» (с двух сторон);

- «Речной Порт» (по ул. Шаумяна);

- «ТЦ Авангард» (по ул.Лобкова);

Октябрьский округ

- «Парк культуры»;

- «Лизы Чайкиной» (с двух сторон);

- «ПО им. Баранова» (с двух сторон);

- «ПО Полет» (в сторону центра);

- «ДК Рубин» (в сторону Московки);

Советский округ

- «Старозагородная роща»;

- «Сибзавод»;

- «Городок Водников» (с двух сторон).

ИСТОЧНИК KP.RU

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