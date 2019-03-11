Омичку, попавшую в страшное ДТП на Гоа, не могут отправить на лечение в Россию

Напомним, накануне в страшное ДТП на Гоа попала омичка Анфиса Ганнова. В мотоцикл, на котором ехала девушка со своим другом из Уфы Раисом, въехал грузовик. Молодой человек получил травмы средней тяжести, у Анфисы состояние очень тяжелое. Местным врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы. Тем временем, сейчас она находится в палате, где лежат еще 30 человек. Состояние девушки ухудшается.

- К сожалению, в Индии довольно часто разбиваются на мотоциклах, - рассказывает один из друзей пары Денис Берендеев. - Мы знаем Раиса как хорошего водителя и ответственного человека. Анфиса была у него в гостях на тот момент и тоже ему доверяла. Ребята познакомились на парадроме «Чегем» этим летом. Многие из тех, кто знаком с Раисом, работал и дружил могут сказать о нем только хорошее. Мы очень надеемся на вашу помощь и нуждаемся в ней.

Фото: Ксения ПАЦУЛА

У Анфисы Ганновой серьезная травма головы, помочь ей готовы в федеральном нейрохирургическом центре в Новосибирске. Но возникла другая проблема - рейсов в этот город из Гоа нет. Приходится собирать деньги на перелет сначала до Москвы, а потом - до Новосибирска.

- В ходе проведенного обследования выяснилось, что у нее травма головного мозга и перелом ключицы, - пишет на своей странице «ВКонтакте» сестра девушки, попавшей в беду, Ксения Пацула. - Подробности произошедшего мы пока не знаем. Анфиса постоянно должна быть под присмотром, поэтому сейчас идет сбор средств для оплаты квалифицированной медицинской помощи и личного присутствия родственников для ухода за ней.

Подробнее узнать, как помочь Анфисе Ганновой, можно здесь.