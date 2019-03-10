2019-03-10T07:50:28+03:00
Общество

На Масленицу «омский Левша» Коненко сделал крошечную сковороду для микроблинов

Размер посуды всего 9,5 мм
Анна МИКУЛА
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Сковорода и блинчики легко помещаются на лезвии бритвы. Фото: Анатолий КОНЕНКОСковорода и блинчики легко помещаются на лезвии бритвы. Фото: Анатолий КОНЕНКО
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Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко в честь Масленицы сделал необычную кухонную утварь - сковороду диаметром всего 9,5 миллиметров. Как выяснилось на практике, она вполне рабочая.

- Правда, готовить как обычно на такой крошечной посуде не получится, для этого пришлось идти на ухищрения, - рассказал «омский Левша». - Сковороду нагрели на утюге с терморегуляцией. После этого моя супруга Любовь Коненко напекла целую стопку аккуратных блинчиков.

Фото: Анатолий КОНЕНКО

Фото: Анатолий КОНЕНКО

Правда, накормить таким угощением мужа досыта у жены мастера вряд ли получится. Диаметр выпечки всего 8 миллиметров.

Уже сегодня, 10 марта, омскую чудо-сковородку покажут на выставке в Ялуторовске. Кстати, на Масленицу там планируют испечь не только самый маленький, но и самый большой блин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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