В омском дептранспорта объяснили, зачем в час пик выпускают «Газели», на которые не сесть

«Комсомолка» уже писала о жалобе пассажиров, которые в вечерний час-пик не могут уехать после работы с остановки «Поворотная» в сторону Левого Берега. Все дело в том, что в поселок Лукьяновка и в микрорайон около Советского ЗАГСа оттуда можно уехать только на автобусе №14. Но в 18.20 по Левому Берегу проходит муниципальная маршрутка. В «Газели» 15 сидячих мест и 4 стоячих. Больше брать пассажиров водитель отказывается, так как гаишники могут выписать штраф.

Омичи недоумевают: зачем вообще выпускать на линию машину малой вместимости в самый час пик. Руководитель МП "Пассажирское предприятие №8" Виталий Маслик заявил, что он действует в рамках муниципального контракта с городом. Якобы в департаменте транспорта ему четко прописали: сколько и каких машин должно выйти на тот или иной маршрут. За комментарием мы обратились в департамент транспорта омской мэрии.

- Автобусы действительно распределены по контракту с мэрией по классам и маршрутам. Но это не означает, что они по-другому работать не могут. Там, где нужно, мы меняем расписание. В контракте не сказано, что ПП №8 должно в 18.20 выставить «Газель» на маршрут №14, там лишь прописано, сколько на нем должно быть автобусов большого класса и малого. И под это составляется расписание, - ответил нам замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Чиновник не уверен, что в это время в вечерний час пик на остановке "Поворотной" нужен именно большой автобус. Но обещал пересмотреть график.

- Возможно, с пассажирами эта ситуация случилась разово. Может быть, не пришел частник ранее, люди скопились и не смогли сесть в «Газель» №14. Нереально в час пик массово выпустить только большие автобусы, - сказал нам Кожухов.

Отметим, что если пассажир не смог уехать на автобусе №14, то следующий ему придется ждать еще 13 минут. Автобус №3, который тоже соединяет Левый Берег и Нефтяники, ходит еще реже. Частные перевозчики перестали возить омичей бесплатно по пересадке в течение 40 минут. Поэтому омичи могут прождать нужный им автобус 30-40 минут.