2019-03-07T11:06:40+03:00
Общество

Омскую школьницу, спасшую тонущего ребенка, наградили в МЧС

В ведомстве отмечают: 14-летняя Таня действовала хладнокровнее любого взрослого
Станислав МУХИН
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Школьница повела себя как настоящий герой.Школьница повела себя как настоящий герой.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Накануне 8 Марта в МЧС России по Омской области восхищались мужеством школьницы из села Седельниково Омской области. 14-летняя Таня Дербенева показала себя настоящим человеком с большим сердцем. Все случилось еще в августе прошлого года. Девочка гостила в Седельниково у своих родственников. Таня решила сходить к подруге. Она шла по селу к речке, когда услышала крики, доносившиеся из воды.

Школьница подошла поближе и увидела, что в речке Китюпка барахтается маленький мальчик. 10-летний ребенок не умел плавать и уже уходил под воду. Как выяснится позже, под ним проломился деревянный мостик через Китюпку. В такой ситуации и взрослому не грез растеряться, но Таня мгновенно сориентировалась. Не думая ни секунды, она бросилась в воду.

- Мальчик сильно испугался и не понимал, что делать. Таня действовала как настоящий психолог-спасатель: успокоила, помогла рыбаку выбраться из воды и даже проводила до дома, - рассказали подробности спасения в региональном МЧС.

Даже после этого Таня повела себя как настоящий герой. О спасении ребенка она никому ничего не стала рассказывать. Девочку через социальные сети через несколько дней нашли сами родители едва не погибшего мальчика.

В Омск на награждение в МЧС Таня приехала из родного села Кукарка вместе с папой. Глава МЧС по Омской области Владислав Колодинский на торжественном собрании с личным составом по случаю предстоящего праздника вручил девочке медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» и планшет. А папе – благодарственное письмо за правильное воспитание дочери. Особенно Таней Дербеневой гордятся в ее родном селе. Там о геройском поступке хрупкой с виду школьницы рассказывают всем детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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