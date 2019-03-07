Следователи подозревают: омский первоклассник мог выдумать историю, что на него помочились другие дети

Напомним, накануне стала известна чудовищная, на первый взгляд, история. Первоклашка одной из омских школ рассказал родителям, что ребята, которые на несколько лет старше него, совершили с ним действия сексуального характера, а потом помочились на него. Семья сразу же обратилась в полицию, оттуда дело передали в следственный комитет.

Когда детей начали опрашивать в присутствии родителей и психологов, ситуация стала выглядеть не столь однозначно. Оказалось, 7-летний Саша Иванов (имя и фамилия изменены) произнес странную фразу полового характера по отношению в своему младшему братику, когда дети играли одни в комнате. Родители пытались выяснить, как это вообще могло прийти ему в голову. Ребенок и рассказал, что такое с ним делали старшие мальчики из его школы. Не исключено, что все это первоклашка придумал сходу, чтобы его не наказали. Потому что сейчас многое в его истории не сходится. Например, Саша не может сначала говорил, что все случилось летом, потом - что в ноябре.

«Обвиняемые» также не выглядят, как малолетние бандиты. Худенькие «ботаники» даже не сразу сообразили о чем, у них спрашивают взрослые дяди и тети. Возможно, Саша вообще назвал первых знакомых, которые пришли ему в голову. В любом случае следователю предстоит еще долгая и кропотливая работа, чтобы разобраться в этой истории. Поможет ему понять, кто из ребят обманывает, детский психолог - есть достаточно точные и отработанные методики, которые позволяют это определить.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУСК, по данному факту сейчас проводится проверка, которая позволит установить все обстоятельства происшедшего.

В любом случае, даже если четвероклассников признают виновными, им грозит только постановка на учет в полицию. Мальчикам 10 и 11 лет и они оба еще не достигли возраста, когда наступает уголовная ответственность.

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