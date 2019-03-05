Уборщица омского интерната, совратившая двоих подростков: Это был подарок на 23 февраля

Дикая история в адаптивной школе-интернате поставила на уши тихий поселок Полтавка Омской области. Снежана Борисова, 32-летняя уборщица этого учебного заведения, решила сделать двоим воспитанникам специфический подарок на 23 февраля.

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПОДАРОК НА 23 ФЕВРАЛЯ

Женщина подарила им себя. Она по очереди вступила в интимную связь с подростками Колей и Ваней, которым всего 14 и 15 лет.

Утехи со взрослой женщиной настолько впечатлили парней, что они взахлеб начали во всех подробностях хвастаться перед другими мальчишками. Козыряли своей интимной связью с тетей Снежаной. Естественно, вскоре слухи дошли и до других воспитателей интерната. Первой обо всем узнала педагог-психолог - она и обратилась в полицию. В интернате крайне неохотно комментируют ситуацию.

- Вообще, дети у нас живут круглосуточно. Все случилось на выходных, когда меня не было на работе, - рассказала «Комсомолке» педагог-психолог Ирина Леонидовна. - Подробностей пока не знаю, идет проверка. Нам сказали не комментировать случившееся.

Следователи, тем временем, восстановили картину дня, когда все и произошло. Судя по всему, Коля и Ваня были не единственными кавалерами, которых Снежана Борисовна «поздравила» с Днем защитника Отечества. В тот же вечер любвеобильная уборщица встретилась с еще одним сельчанином. На этот раз - совершеннолетним. Но с мужчинами Борисовой категорически не везло. Этот кавалер хоть и не растрезвонил всем о связи со Снежаной, зато под шумок украл у нее телефон. После заявления уборщицы интерната полицейские вышли на след воришки, которому теперь светит срок.

Может не избежать этой же участи и Борисова. На нее уже завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет». За это женщине грозит 4 года тюрьмы. Материалы дела уже переданы в следственный комитет. Если Борисову признают виновной, то сын, скорее всего, окажется в детдоме. Ребенка уборщица интерната воспитывает одна. Лишится она и работы.

«С НИМИ БЫЛ ТРЕТИЙ, НО Я ЕМУ ОТКАЗАЛА»

Накануне обвиняемую уже допросили. Однако толком объяснить, почему ее потянуло на подростков, женщина не смогла. Она лишь пыталась оправдаться.

- Все было по обоюдному согласию, - рассказала Снежана следователям. - За пять дней до этого мы познакомились с Колей на улице. Им иногда можно выходить, вот он и пошел гулять по поселку. В интернате мы с ним не пересекались.

- А с чьей стороны была инициатива познакомиться? – уточнили сыщики.

- Я точно не помню. Взаимно. Мы обменялись телефонами и начали переписываться, общались и в Интернете. Мужчины у меня сейчас нет. Я и пригласила Колю на 23 февраля в гости ко мне домой - поздравить. Он пришел с другом. Тот мне тоже понравился. Выпивали, потом все произошло. После этого пришел еще третий их друг, но он мне не понравился, я ему отказала. А потом еще несколько ребят пришли - все воспитанники интерната. Незваные гости, так сказать. Но мы с ними просто посидели, отметили праздник.

«Комсомолка» попыталась поговорить с 32-летней сельчанкой. Но общаться с нами Борисова категорически не захотела.

- Я не обязана никому ничего объяснять! Я на вас в суд могу подать за клевету! Не звоните мне больше! – вдруг, перекрикивая плач своего маленького ребенка, неожиданно сорвалась на меня Борисова и бросила трубку.

Зато мы смогли пообщаться с теми, кто неплохо знал уборщицу интерната. Их рассказы красноречиво рисуют образ самой Снежаны и ее жизни.

- В свое время она была замужем за моим двоюродным братом, - рассказал бывший родственник Борисовой. - Но они давно разошлись. Жить с ней было невозможно, потому что Снежана начала часто выпивать. А вообще я ее помню скромной деревенской девушкой. Ничего такого за ней не замечал. Не думаю, что она так сильно могла измениться за несколько лет. Предполагаю, что все произошло по пьяной лавочке. Малолетки сейчас шустрые и ушлые. Скорее всего, они просто ей воспользовались.