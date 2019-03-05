Транспортники – о жалобах омичей на невместительные маршрутки: Пытаемся увязать экономику и интересы пассажиров

Транспортная реформа – главная тема последних месяцев. О проблемах с нехваткой проездных, неразберихой при оплате проезда в маршрутках «Комсомолка» подробно писала в прошлых материалах. Однако есть претензии у пассажиров и к расписанию автобусов в Омске. Это, кстати, выявила недавно и проверка областной прокуратуры.

Много жалоб было и на новые тесные «ПАЗики». А о минусах недавно купленных городом «Газелей» нам рассказала одна из читательниц. По ее словам, после работы на Левом Берегу невозможно сесть в муниципальную маршрутку №14.

- Сесть в нее после работы на остановке «Поворотная» и уехать в Нефтяники после 18 часов очень сложно. Водитель отказывается брать больше четверых стоячих пассажиров, – жалуется омичка Мария. – Говорит, что его оштрафуют, что руководство Пассажирского предприятия №8 запретило ему возить более четверых человек. При мне двое мужчин были вынуждены выйти из «Газели». Это безбразие! Зачем тогда было покупать эти машины и запускать их в самый час пик?

Нам показались замечания омички справедливыми. И за комментариями мы обратились к директору директор МП «Пассажирское предприятие №8» Виталию Маслику.

- Все правильно. Мы водителям разъяснили: по техпаспорту в машине идет 15 сидячих и 14 стоячих мест. Больше 19 человек везти нельзя, иначе останавливает ГИБДД и штрафует шоферов на 500 рублей. Им мы сказали, что оплачивать штрафы будут из своих средств, – ответил «Комсомолке» руководитель.

- Когда заказывали новые машины вы и департамент транспорта, вы знали, что на ней можно перевозить не более 19 человек?

- Естественно, знали.

- И все равно пошли на это?

- Ну… пошли…

- Я понимаю вашу логику: днем гонять большие автобусы смысла нет. Тот же автобус №14 часто везет 5-10 пассажиров. Но для чего запускать маршрутку с Левого Берега в Нефтяники в самый час пик?

- Смотрите: у нас есть муниципальный контракт, по которому мы получаем деньги. В нем расписано, какую машину, на какой маршрут и в какое время я должен выпускать. В соответствии с контрактом мы это и делаем.

- Я уточню. В вашей бумаге от департамента написано, что в будний день в самый час пик в 18.20 вы должны выпустить 19-местную «Газель» на маршрут №14, который чуть ли не единственный в районе остановки «Поворотная» связывает левый и правый берег?

- Все правильно.

- Вы хотели оптимизировать затраты предприятия. Это все понятно. А с точки зрения пассажира, который был вынужден выйти из этой маршрутки, вы правильно поступили?

- Я перевозчик. Я работаю согласно муниципальному контракту…

- Вы работаете все-таки для департамента или для пассажиров?

- Для… Департамент, то есть город, нам дает задание. В соответствии с этим заданием я выпускаю машины.

- И вы не обсуждаете целесообразность?

- Почему же, как раз обсуждаем. Бывает, что-то меняем в своих графиках иногда там, где загрузка очень большая.

- Как думаете, большая загрузка пассажиров в 18.20 в будний день на остановке «Поворотная» в сторону Нефтяников?

- (вздыхает). Возможно. Поймите, у меня 410 графиков. Допускаю, где-то мы не уследили, если вы это хотите услышать. Просто я не могу выпускать больше машин большей вместимости, чем прописано в муниципальном контракте. Город мне за них не заплатит.

- То есть вы действуете просто в рамках экономики?

- Мы пытаемся связать ее с интересами пассажиров.

- В ситуации с маршруткой №14 удалось, как думаете?

- С одного графика не нужно делать обобщенных выводов.

- Можем рассчитывать, что вы посмотрите и что-то измените в расписании и в выборе машин?

- Можете рассчитывать, – обнадежил Виталий Маслик.