Омичка Анна Крафт: «Решила стать следователем из-за обостренного чувства справедливости»

В преддверии 8 марта «Комсомолка» рассказывает о девушке, которая выбрала профессию следователя.

«В ДЕТСТВЕ МЕЧТАЛА БЫТЬ КАК ЭРКЮЛЬ ПУАРО»

Юная омичка Анна Крафт еще подростком решила – будет следователем. А, когда училась в 8 классе, твердо заявила родителям: пойдет работать не просто в полицию, а именно в Следственный комитет.

- Семья, конечно, в ужасе сначала была, - смеется Анна. – Папа у меня хотя бы прямое отношение к правоохранительным органам имел. Он работал в Госавтоинспекции. А вот мама – бухгалтер в региональном СКР. Она меня долгое время уговаривала выбрать какую-нибудь более «женскую» профессию. Но ничто другое мне просто не интересно. Я в детстве начиталась детективов Агаты Кристи и прямо видела себя в образе Эркюля Пуаро. Мне кажется, нас с ним роднит обостренное чувство справедливости. Это главное, что необходимо настоящему следователю.

Как раз в 2015 году, когда Анна оканчивала школу, в Санкт-Петербурге открылась Академия СКР. Девушка решила: большего знака судьбы быть просто не может. И приложила все усилия, чтобы туда поступить. Пришлось особенно много штудировать историю и обществознание. Эти предметы она сдала блестяще и поступила в вуз своей мечты. Сейчас Анна Крафт учится уже на четвертом курсе и до сих пор – единственная омичка в этом учебном заведении. Кроме того, Анна – отличница, все сессии сдает на пятерки.

- Конечно, поначалу было очень непросто, - делится впечатлениями Анна. – У нас занятия с 9 утра до 5 вечера – приходится ежедневно усваивать огромный объем информации. Но сейчас становится все интереснее. Мой самый любимый предмет – криминалистика. Нам рассказывают о методике расследования преступлений. Причем, готовят совсем по-новому – так, чтобы мы не совершали ошибок своих предшественников. Учат обращать внимание на детали, которые часто следователи упускают из виду. Конечно, то, что у нас профильное образование, дает нам преимущество перед выпускниками неспециализированных вузов.

Анна мечтает в будущем заниматься расследованием экономических преступлений.

- Это считается самым интеллектуальным трудом, - говорит девушка. - Но это вершина. Чтобы ее достичь, надо поработать и в общекриминальной практике. Это неоценимый опыт, база для любого следователя.

В городе на Неве омичка больше всего скучает по солнцу.

«СКУЧАЮ ПО ОМСКОМУ СОЛНЦУ»

Омичка уже дважды проходила практику. Сначала в главном управлении СКР по Санкт-Петербургу, потом в отделе СКР по Кировскому округу также в северной столице.

- Вот вы такая субтильная на вид девушка. Как справляетесь со стрессом, когда приходится выезжать на осмотр места преступления? Не страшно? - интересуюсь у Анны.

- Стараюсь относиться к этому философски. Это же моя будущая профессия, которую я сама выбрала. Вот, например, однажды приезжаем в квартиру, где три месяца тому назад дедушка умер. Там в ванне лежит уже не труп даже, а вздувшийся шарик, в котором кишат опарыши. Дышать невозможно. Хорошо, опытный следователь меня поддержал, подсказал, что надо скрутить из газеты факелы и поджечь. Трупный запах выгорает, и вполне можно работать. В общем, ничего страшного.

Как выяснилось, не упадет в обморок хрупкая Анна и при встрече с хулиганом. В академии проходят тест на физическую выносливость, а экзамен по рукопашному бою девушка уже сдала на отлично.

- Я не просто смогу скрутить негодяя, а еще и сделать это так, чтобы причинить ему минимальный ущерб. Умению не навредить даже при обороне нас также учат, - объясняет омичка.

Анне осталось совсем недолго до исполнения мечты. Уже в следующем году она получит долгожданный диплом. Но оставаться в северной столице не планирует. Хочет вернуться домой.

- Больше всего в Санкт-Петербурге я скучаю по омскому солнцу, - объясняет будущая следователь. – Так и не смогла за четыре года привыкнуть к пасмурной погоде. Как только доучусь, поеду работать в Омск или в какой-нибудь южный город.