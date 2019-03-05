«Отсудила 720 тысяч за испорченный отдых»: Как омичам не пролететь с отпуском

Март - первый горячий месяц в году, когда люди массово отправляются за границу в отпуска. А это значит, что риск попасть в число обманутых туристов резко возрастает. «Комсомолка» разбиралась, как не пролететь с отдыхом (подробнее см. «Советы «КП»).

Неприятная история недавно случилась и в семье 41-летней омичке Марины Петровой (имя и фамилия изменены). За отпуск в Италии супругам пришлось заплатить дважды. Марина, как и многие другие туристы, пошла за путевкой заранее – в начале апреля. Отпуск Петровы планировали на конец августа – самый горячий сезон. Супруги с 11-летней дочкой давно мечтали об Италии и отдыхе на Средиземноморском побережье. Деньги долго копили всей семьей. На накопленную сумму они могли почти ни в чем себе не отказывать – тур стоил гораздо выше среднего, около 415 тысяч рублей. Он включал в себя питание и проживание на троих в отеле 4 звезды, страховку от невыезда и медстраховку, а также авиабилеты в Италию из Омска через Москву и обратно. Крупную сумму семья оплатила сразу и ждала наступления своего двухнедельного отпуска.

Но в июле начались проблемы. Марине позвонили из турагенства и сообщили, что туроператор «Панорама тур», который входит в группу компаний «Натали турс», обанкротился, а это значит, что их путешествие не состоится. Семье предложили выбор – по купленным билетам лететь в Италию и бронировать отель и оплачивать его еще раз за свой счет, либо оставаться в Омске. Расстроенные туристы обратились к юристам.

- 4 июля туроператор аннулировал все ранее забронированные туры и гостиницы. Об этом узнали все турагенства и вынуждены были сообщить туристам, которые заключали с ним договор. При этом те туристы, в стоимость тура которых, входила регулярная авиаперевозка, а не чартерная, могли воспользоваться авиабилетами, но дополнительно второй раз оплатить отель, трансферы и питание, - рассказывает юрист Ирина Зельцер.

Вмиг вместе с Петровыми в число обманутых туристов попали около 30 тысяч россиян - все, кто покупал путевки у обанкротившегося туроператора. На семейном совете семья решила не портить отпуск, они нашли необходимую сумму на оплату отеля. Но многие летом остались дома - путевки они покупали на последние кровные.

Долгожданный отпуск лучше планировать самостоятельноФото: Олег РУКАВИЦЫН

- Люди буквально шли в офисы турагенств и брали их штурмом. Все по-разному эмоции проявляют, кто-то плакал, кто-то ругался, кто-то винил во всем турагенства и кричал: «Вы все знали и специально подстроили, продавали туры, которые не состоятся!», - объясняет Ирина Зельцер. – Многие не понимают, что турагенство свои обязательства выполнило – подобрало тур, билеты, страховки. Все, что касается отеля или чартерных перевозок – это уже обязательства туроператора. А он, как мы знаем, деньги от туриста получил, но отели их не получили.

Петровы с юристом подали иск в суд. Удалось взыскать огромные деньги – 722 тысячи рублей. Такая большая сумма получилась из-за высокой стоимости тура и различных компенсаций и штрафов.

СОВЕТЫ «КП»

Что делать, чтобы отсудить деньги за испорченный отдых?

1. В случае банкротства туроператора нужно обратиться в то турагенство, где вам продавали тур. Там, скорее всего, смогут подсказать, как действовать дальше. Помните: это не вина турагенства, они тоже в некотором смысле пострадавшие.

2. Написать заявление о возврате средств на имя туроператора.

3. Идти в страховую компанию, указанную в договоре, и писать заявление на компенсацию. Они в это время уже формируют списки «пострадавших».

4. Если в досудебном порядке вам не выплатили средства или вы не согласны с суммой - идите в суд.

5. К примеру, вы не смогли отправиться в отпуск по своей вине (сломали ногу, заболели, горе в семье). Смотрим есть ли страховка на эти случаи. Если есть, то в турфирме помогут с обращением в страховую и деньги за путевку вернуть почти целиком.

6. Нет страховки от невыезда? После заявлений на возмещение средств вы получите лишь часть денег за вычетом реальных расходов турагенства и туроператора, которые они понесли по путевке.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Лучше бронировать все самому - хоть будет на кого потом пенять!»

Юрист Александр КРИВОРУЧКО:

- К сожалению, мой комментарий не понравится ни туроператорам, ни людям, которые пострадали. Учите языки и пользуйтесь интернетом, так вы можете абсолютно спокойно покупать билеты и бронировать отели самостоятельно. Это единственный способ сейчас путешествовать практически без рисков. Страховой полис сейчас уже не гарантия, сумма компенсации по нему смешная. В суде можно выиграть любую сумму, но получить потом эти деньги совершенно нереально. Лучше делать все самому, по крайней мере, потом будет понятно, на кого пенять!

КСТАТИ

Получить выигранные в суде деньги будет непросто

Если отпуск был испорчен по причине банкротства туроператора, выигранные в суде деньги будет получить не так-то просто. Отсудить можно какую угодно компенсацию, однако фактически, этих денег туристам, скорее всего, не видать. Например, семье удалось пока получить лишь 18 тысяч компенсации от страховой компании. Всю остальную сумму попросту не с кого взять, «Панорама тур» вскоре официально признают банкротом, а это значит, что у владельцев компании нет ни денег, ни имущества, конфисковать у них нечего. Пока туристам остается поставить в рамочку решение суда и радоваться призрачным компенсациям.