В Омске сделали онлайн-карту мероприятий Масленицы - 2019

В Омске создали онлайн-карту , на которой можно посмотреть все мероприятия, которые пройдут в масленичную неделю 2019. Она продлится с 3 по 10 марта. Посмотреть карту с мероприятиями можно здесь. В городе за неделю пройдет больше 25 мероприятий. Везде омичей ждут угощения блинами, праздничные гулянья, конкурсы и хороводы. На многих площадках состоится и традиционное сожжение чучела. Масленичные гулянья будут проходить не только в центре города, но в микрорайонах. На протяжении всей недели КТОСы в разных районах города проведут мероприятия для жителей ближайших домов. Везде можно будет поучаствовать в конкурсах и поесть блинов.

Главные события, конечно же, развернуться в центре города на Любинском проспекте и сквере Дзержинского 10 марта. С 12.00 до 16.00 там будут организованы игровые и состязательные площадки, молодецкие забавы, бои стенка на стенку, бега в шерстяных носках, проводы зимы с народными песнями и весенними закличками, катание на санях и лошадях.

На каждой площадке омичей ждут конкурсыФото: vk.com

В сквере Дзержинского пройдет программа под названием «Эх, блин, молодец!». Там организуют семь тематических локаций по числу дней масленичной недели: игры, конкурсы, выступления творческих коллективов. Омичей угостят двумя тысячами блинов, испеченных к празднику. Всем парам, которые придут в сквер со своими половинками можно будет принять участие в «Поцелуйных столбах». Смысл флешмоба в том, чтобы устроить массовый поцелуй в самом сердце города, скрепив тем самым семейные узы. Старт мероприятия в 14.00.

В этом году в Омске пройдет уже пятый фестиваль «Блинфест-2019». Мероприятие состоится 9 марта с 13.00 до 14.00 в Доме дружбы на улице 5-я Рабочая, 44. Там состоятся народные гулянья и забавы с призами, а также конкурс по номинациям «Самая высокая стопка блинов», «Самый вкусный блин», «Блин с национальным колоритом», «Самый вкусный блин с начинкой», «Самый широкий ассортимент блинов», «Самый красивый блин», «Блинная фантазия» и «Приз зрительских симпатий» с награждением участниц.

Главные мероприятия пройдут на Любинском проспектеФото: vk.com

Эффектное сожжение чучела можно будет увидеть в главном омском парке имени 30-летия ВЛКСМ 10 марта в 16.00. Помимо этого в парке будет играть духовой оркестр, разыграют призы ледяного столба, организуют перетягивание каната и бои мешками.

В парке на «Зеленом острове» состоится массовая акция «Пробуждение», в которой омичи будут обливаться холодной водой. Мероприятие пройдет 10 марта.