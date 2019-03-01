2019-03-01T14:09:47+03:00
Общество

Подари мне, любимый, машину!

Мужчины задумываются глобально, когда идет речь о выборе подарка. Есть категория бытовой и профессиональной техники, о которой мечтает любая модница.
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Для начинающих рукодельниц, милых мам, истинных гурманов творчества и ценителей красоты идеальным подарком будет швейная машина.

Современные швейные машины дают простор для творчества и фантазии, вдохновляют на создание маленьких шедевров! Швейная машина – незаменимая помощница в каждой семье. Кроме того, это хорошее вложение капитала. Швейная машина послужит и вам, и вашим детям.

А самое главное: швейная машина - прекрасный подарок для любимого человека!

Сегодня, в век скоростей и глобализации, как никогда появилась настоятельная потребность определить стиль отдельного человека и его дома. Образ человека, стиль, интерьерный дизайн дома – важная жизненная составляющая, от которой зависит не только настроение и душевное состояние, но и работоспособность, комфорт и удобство жизни.

Покупку такого подарка оптимально производить в специализированных магазинах, где квалифицированные продавцы не только ознакомят с навыками работы на выбранной машине, но и предоставят возможность попробовать ее в деле. Помимо широкого ассортимента и квалифицированной консультации, покупатели получат лучшие условия обслуживания, гарантии и сервисной поддержки.

Швейные машины и оверлоки Janome, Family производятся на ведущих заводах японской корпорации Janome в Тайване и Таиланде. С их конвееров ежегодно сходит более миллиона швейных машин. Использование новейших технологий и огромного опыта специалистов компании обеспечивает безупречное качество выпускаемой продукции.

Для дома идеальны машины марки Family. Название говорит само за себя – по-настоящему семейными и доступными для всех эти машины делает удобное управление, грамотный функционал и надёжность.

В многообразии Janome от простых электромеханических машин до компьютерных, оверлоков и плоскошовных машин каждый покупатель найдёт для себя машину, соответствующую своим вкусам и потребностям.

Husgvarna – старинная шведская торговая марка, которая более трёх веков гарантирует надёжность и высокое качество. Сохраняя традиции, обстоятельные шведы добились высоких результатов: швейные машины заслужили безупречную репутацию не у одного поколения любительниц шитья и вышивания во всём мире, и отвечают самым высоким требованиям. Все современные машины Husgvarna престижны.

Немецкая фирма PFAFF производит свои машины уже более 140 лет, является одним из лидеров на рынке швейных машин и очень популярна в России. Фирма знаменита производством промышленных швейных и вышивальных машин. Интересно, что многие разработки и know-how фирмы PFAFF, зарекомендовавшие себя в промышленных машинах (ротационный челнок, электронный пускатель), теперь успешно используются в бытовых моделях. Модели PFAFF очень разнообразны по цене, сложности и количеству выполняемых операций.

Компания "Швейный мир" – признанный лидер в сервисе и качестве обслуживания -приглашает великолепных мужчин за подарками для любимых!

Автор статьи Андреева Антонина , руководитель компании "Швейный Мир" Омск

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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