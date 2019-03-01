Стало известно, какие объекты благоустроят в Омске в 2019 году

В этом году в Омске благоустроят 13 объектов. Сегодня список утвердили в мэрии. Общественные зоны, которые нужно привести в порядок, напомним, горожане определяли во время президентских выборов. В прошлом году работы велись на 6 объектах, в этом году их будет 13. В основном это объекты, которые при голосовании в округах заняли второе место. Отремонтировать их решили после выделения дополнительного финансирования.

- Продолжится реконструкция бульвара Победы, бульвара Мартынова и парка семейного отдыха на Сибирском проспекте. Эти проекты изначально были рассчитаны на двухэтапное проведение работ, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе администрации города.

На бульваре Победы реконструируют стелу и заложат аллею Ветеранов. Часть пешеходной зоны выложат плиткой и гранитом. Установят там в этом году новые скамейки и урны, дополнят обустройство освещения бульвара, проведут озеленение. На бульваре Победы также появится детская площадка и зона для выгула собак площадью 400 квадратных метров. Решили власти организовать здесь и общественный туалет для омичей.

Вторая очередь реконструкции бульвара Мартынова предполагает строительство сценической площадки и двух детских городков. Появится дополнительное освещение, скамейки и урны с туалетом.

Новую общественную зону с двумя фонтанами сделают на улице Бударина. Приведут в порядок и площадь перед Музыкальным театром. Займутся власти и отдаленными территориями. Озеленят и благоустроят аллею Ветеранов в поселке Степной. Пройдут работы и в Восточной роще Октябрьского округа.