Омичка, отсудившая у врачей 900 тысяч за смерть ребенка: Часть денег отдам на благотворительность

Сегодня, 27 февраля, завершилось рассмотрение апелляции по делу омички Валерии Иванниковой (имя и фамилия изменены). Напомним, женщина требовала от медиков 1,5 млн рублей за гибель своего неродившегося ребенка. Она подала гражданский иск сразу на два роддома - №№ 2 и 5. В первом упустили развитие патологии при беременности, во втором - не сразу оказали помощь при родах. На кесарево сечение женщину назначили только спустя шесть часов после того, как ей стало плохо. В результате ребенок Иванниковой погиб, а она сама чуть не истекла кровью на операционном столе. Кроме того, омичка уже не сможет больше иметь детей.

Районный суд принял решение частично удовлетворить иск и обязал медиков выплатить ей в совокупности 900 тысяч рублей. Ответчики решение обжаловали, но в Областном суде его также оставили без изменения.

- Мой адвокат говорит: для Омска это большая сумма и очень хороший прецедент, - рассказала «Комсомолке» Валерия.

- Уже планировали, куда потратите деньги?

- Расплачусь с юристом. Часть средств отдам в детский благотворительный фонд на лечение какого-нибудь тяжелобольного ребенка. Остальные деньги положу на счет своей пятилетней дочери. В будущем планируем потратить их на ее обучение.

Также Валерия подавала иск и по уголовному делу. В качестве ответчика выступало уже не лечебное заведение, а конкретный человек - завотделением роддома № 5 Анна Юлина. По мнению ее бывшей пациентки, все произошло по невнимательности врача. Два суда - районный и областной - уже признали Юлину невиновной. Иванникова готова идти дальше.

- Сейчас я активно сотрудничаю с представителями прокуратуры и СКР, 1 марта получу документы с решением и буду подавать апелляцию в Верховный суд. Меня успокоили, сказав, что лично на заседания в Москву летать не надо - устроят видеоконференции по скайпу. Буду добиваться, чтобы зло было наказано.

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Ее кошмар начался 30 сентября 2016 года. Валерия легла в роддом на плановую операцию. По месту жительства она относилась ко второму, но сама попросилась в пятый. Поскольку плод был крупный, 4 килограмма, решили делать кесарево сечение. Для будущей мамочки оно должно было стать вторым, поэтому она совершенно не волновалась. (Также...)