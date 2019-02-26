Водитель маршрутки, перевернувшейся в центре Омска: Помогал пассажирам вылезать через люк

Страшная авария произошла сегодня днем на проспекте Карла Маркса, почти в центре города в районе кинотеатра «Галактика». Как сообщают очевидцы, на перекрестке столкнулись пассажирская маршрутка и две легковушки. От удара легковушки сильно повредило, а маршрутка перевернулась на бок. В микроавтобусе находились пассажиры, он ехал по маршруту № 385 («ПО Иртыш - Стрельникова»).

Очевидцы в социальных сетях написали, что во всем виноват водитель маршрутки, который проехал на красный сигнал светофора. Предварительно, в аварии пострадали два человека.

- Маршрутка ехала с вокзала в сторону центра. Легковушка, скорее всего, двигалась на зеленый. После столкновения с «Мицубиси Лансер» «Газель» ударила еще одну машину и опрокинулась. Пострадали двое человек. Двух молодых женщин увезли в больницу с диагнозом «Черепно-мозговая травма», - рассказал «Комсомолке» представитель МЧС Владимир Среда.

На место аварии выезжали спасатели МЧС, скорые и сотрудники ГИБДД.

- После ДТП перевернулась пассажирская «Газель». На месте происшествия работают сотрудники МЧС. После столкновения в машинах никого не зажало, доставать людей не пришлось. По пострадавшим пока нет точной информации, - начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов.

Водитель маршрутки помогал пассажирам выбираться из перевернувшегося автомобиля.

- Черная машина меня ударила в бок. Я до сих пор в шоке. Никто не ожидал и ничего не понял. Я помогал людям выходить. Дверь заблокировало, вылезали через люк, - рассказал нам водитель перевернувшейся маршрутки.

На подъезде к месту аварии образовалась огромная пробка в сторону центра.