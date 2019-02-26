«Капремонт делали вместо 80 дней 8 месяцев»: Владелец квартиры, где обвалился потолок, винит в ЧП подрядчика

Неожиданный новогодний «подарок» сделали жильцам двухэтажки на улице Красный Путь, 129. В конце декабря 2016 года там решили начать ремонт кровли. Старый шифер сотрудники подрядной организации сняли и отправились праздновать. Каркас крыши тем временем засыпало снегом. Потом работники все-таки вернулись и начали ремонт. Да так неудачно, что 16 января уронили балку и сорвали кран на трубе отопительной системы. Кипятком залило весь дом. Особенно пострадали офис на первом этаже и две квартиры на втором. Жильцы одной из них добиваются от подрядной организации «Монтажстройсервис» компенсации причиненного ущерба до сих пор. Как раз сегодня, 26 января, по этой многомесячной тяжбе должны вынести решение.

Фото: Денис КОРЧАГИН

Фото: Денис КОРЧАГИН

Напомним, хозяева квартиры сначала пытались договориться с подрядчиком полюбовно. Но руководство организации, устроившей потоп, добровольно согласились выплатить только 14 тысяч рублей. Жильцы потребовали 600 тысяч.

- Подрядчик по условиям договора обязался сделать ремонт кровли за 80 дней, а все затянулось на 8 месяцев, - рассказывает хозяин поврежденной квартиры Денис Корчагин. - Сдали дом только в конце августа. За это время нас заливало шесть раз. Кипятком зимой. Потом весной, когда таял снег, и летом после каждого дождя. Все это время крыша стояла открытая, и старые перекрытия, видимо, напитались водой и просто сгнили.

В результате накануне в двух квартирах второго этажа просто обрушился потолок. По счастью, никто не пострадал. Перекрытия обвалились ночью на кухне, а жильцы были в комнатах. Сейчас на месте потолка зияют огромные дыры. Кроме того, устрашающая трещина пошла в зале. Кстати, утром за несколько часов до ЧП в квартире как раз проводили экспертизу потолка, а ночью он обрушился.

Фото: Денис КОРЧАГИН

Фото: Денис КОРЧАГИН

- Даже не представляю, кто все это будет восстанавливать! - сокрушается Денис. - Доски рухнули на кухонные шкафы, повредили холодильник. Стены, полы, мебель - все пропиталось пылью и повреждено. Только уборка теперь сколько времени займет! Кроме того, сейчас в квартире холодно, как на улице. Пока нас с мамой приютила соседка. Я узнавал в департаменте жилищной политики, могут ли нам предоставить временное жилье. Сказали: «Пишите заявление, через месяц найдем что-нибудь». Хотя бы так, потому что ремонт, наверное, затянется надолго. Подрядчик вообще ничего не обещает теперь, придется судиться снова.

Пока дом не признан аварийным. Но эксперты предполагают, что возможно теперь понадобится обследовать перекрытия во всем здании. Не исключено, что они успели разрушиться везде.

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ЧП произошло практически в центре города - в районе городка Водников. В двухэтажном доме на Красном Пути, 129 сразу в двух квартирах на втором этаже обрушился потолок. На место экстренно выехали сотрудники МЧС. Но так как угрозы жизни людей не было, происшествием начали заниматься в Единой диспетчерской службе города. (Подробнее...)